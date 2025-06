Addio Enrico Torlo: Potenza piange un assessore stimato.

La comunità di Potenza è addolorata per la perdita di Enrico Torlo, stimato assessore all’Urbanistica, scomparso oggi a soli 60 anni. La notizia, diffusa in queste ore, ha scosso profondamente la città, lasciando un vuoto incolmabile nel tessuto amministrativo e sociale.Il sindaco Vincenzo Telesca, con un messaggio carico di commozione sui canali social, ha espresso il suo profondo dolore per la perdita di una figura così importante per la crescita e lo sviluppo del Comune. Enrico Torlo, dal suo incarico estivo del 2024, si è dedicato con passione e dedizione alla pianificazione urbana, contribuendo in maniera significativa alla definizione delle politiche territoriali e alla valorizzazione del patrimonio architettonico potentino.La sua prematura scomparsa, a seguito di una malattia che ha affrontato con esemplare dignità e incrollabile coraggio, lascia un’eredità di impegno civile e professionale che ispirerà le future generazioni. Enrico Torlo non è stato solo un amministratore competente e attento alle esigenze della collettività, ma anche un uomo di grande umanità, capace di ascolto e di dialogo, sempre pronto a offrire il suo contributo per il bene comune.La sua visione strategica dell’urbanistica, orientata alla sostenibilità ambientale e alla qualità della vita dei cittadini, ha segnato un’epoca e continuerà a influenzare le scelte future dell’amministrazione comunale. Il suo lavoro si è concentrato in particolare sul recupero di aree dismesse, sulla promozione di interventi di riqualificazione energetica e sulla creazione di spazi pubblici fruibili da tutti.Il pensiero del sindaco Telesca, e con lui l’intera amministrazione comunale e la cittadinanza potentina, si stringe con affetto alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscere Enrico Torlo, un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia di Potenza. Il suo esempio di dedizione, coraggio e umanità rimarrà un faro per il futuro, guidando le scelte e ispirando le azioni di chi vorrà continuare a perseguire il bene comune. La memoria di Enrico Torlo sarà custodita con cura e onorata con azioni concrete, nel segno della sua visione di una Potenza più vivibile, più sostenibile e più giusta per tutti.