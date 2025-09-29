Addio Mauro Zinno: Potenza perde un pilastro amministrativo.

Con profonda tristezza e un sentimento di sincera perdita, il Consiglio Comunale di Potenza si raccoglie per commemorare la figura dell’ingegner Mauro Zinno, personalità di spicco che ha segnato profondamente la storia amministrativa della nostra città.

La notizia della sua scomparsa ci colpisce al cuore, lasciando un vuoto incolmabile nel tessuto sociale e politico locale.

L’ingegner Zinno non fu semplicemente un consigliere, un assessore o un vicesindaco, ma un vero e proprio pilastro della giunta guidata da Domenico Potenza negli anni Novanta.

Il suo percorso politico non si limitò a ricoprire ruoli istituzionali; fu un viaggio intriso di dedizione, competenza e un profondo senso di responsabilità nei confronti della comunità potenziale.

La sua figura incarna l’essenza del servitore pubblico, colui che antepone il bene comune al personale, che investe le proprie capacità e il proprio tempo per il progresso della città.

L’ingegner Zinno ha saputo interpretare il ruolo di amministratore con onestà, rigore e un’attenzione scrupolosa ai dettagli, lasciando un’eredità di lavoro ben fatto e risultati concreti.

Le sue competenze ingegneristiche, unite a una visione strategica, si sono rivelate preziose per affrontare le sfide del suo tempo, contribuendo a plasmare l’immagine di Potenza e a migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini.

Il suo impegno non si è limitato alla mera gestione delle questioni amministrative; ha saputo creare legami, costruire ponti e promuovere un clima di collaborazione e fiducia.

La memoria dell’ingegner Zinno non svanirà con il tempo.

Rimarrà impressa nei documenti ufficiali, nei progetti realizzati, nelle testimonianze di chi lo ha conosciuto e apprezzato.

La sua figura rimarrà un esempio per le nuove generazioni di amministratori, un monito a perseguire l’eccellenza, l’onestà e il servizio disinteressato alla comunità.

In questo momento di lutto, il Consiglio Comunale si stringe con affetto e profondo rispetto alla sua famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno avuto l’onore di condividere con lui un tratto significativo della loro esistenza.

La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, ma la sua eredità di impegno civico e dedizione al bene pubblico continuerà a ispirare le nostre azioni e a guidare il nostro cammino verso un futuro migliore per Potenza.

La città, oggi, perde un figlio illustre, un uomo di valore, un vero esempio di cittadinanza attiva e responsabile.