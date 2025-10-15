Agefor Basilicata: Svolta nella gestione del patrimonio forestale.

La recente iniziativa legislativa promossa dal Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, e dal consigliere Nicola Morea, con la proposta di istituire un’Agenzia Forestale Regionale (Agefor), segna un punto di svolta significativo nella gestione e valorizzazione del patrimonio forestale lucano.

L’intervento mira a restituire al Consiglio regionale una competenza chiave, ovvero la governance della forestazione, consentendo la definizione di normative mirate e l’introduzione di innovazioni giuridico-amministrative necessarie per affrontare le sfide del settore.

Al cuore della proposta risiede la visione di trasformare la forestazione da mero costo per la Regione a una vera e propria prestazione produttiva, in grado di generare valore economico e sociale.

Questa transizione implica un ripensamento radicale del ruolo dell’Agenzia Forestale, che non sarà limitata a funzioni di controllo e gestione, ma si configurerà come un vero e proprio laboratorio dell’innovazione.

L’obiettivo è promuovere la creazione di filiere del legno sostenibili, lo sviluppo di agroenergie derivanti da biomasse forestali, e la valorizzazione dei prodotti del sottobosco, spesso trascurati ma ricchi di potenziale.

Si tratta di un approccio olistico che considera la foresta non solo come risorsa naturale da proteggere, ma anche come fonte di reddito e opportunità di sviluppo locale.

L’istituzione dell’Agefor, quindi, si inserisce in un contesto più ampio di riforma del sistema forestale regionale, con l’ambizione di costruire una governance unificata e moderna.

Questa governance dovrà necessariamente coinvolgere tutti gli attori interessati, dai sindacati ai rappresentanti del governo regionale, promuovendo un dialogo costruttivo e la condivisione di obiettivi comuni.

L’intervento legislativo intende superare frammentazioni amministrative e inefficienze procedurali, favorendo una gestione più efficiente e trasparente delle risorse forestali.

La UIL lucana, attraverso la voce del suo segretario Vincenzo Tortorelli, ha definito questa iniziativa come una svolta epocale, sottolineando il suo potenziale impatto positivo sull’intero comparto forestale regionale.

L’Agenzia, in questa visione, non sarà solo un ente operativo, ma un motore di sviluppo strategico, capace di stimolare la creazione di posti di lavoro, attrarre investimenti e migliorare la qualità della vita delle comunità locali.

La sua funzione principale sarà quella di orchestrare un sistema forestale resiliente, in grado di rispondere alle sfide del cambiamento climatico, della perdita di biodiversità e della crescente domanda di risorse naturali.

L’Agenzia dovrà quindi anche promuovere la ricerca scientifica e lo sviluppo di tecnologie innovative per la gestione sostenibile delle foreste.