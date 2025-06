Anci Basilicata: Tutti i Comuni Uniti per Futuro e Innovazione

Un Nuovo Capitolo per l’Anci Basilicata: Coesione, Innovazione e Futuro ComunitarioUn atto significativo consolida il panorama istituzionale della Basilicata: l’adesione formale di tutti i 131 Comuni lucani all’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) di Basilicata. Questa convergenza, annunciata dal sindaco di Brindisi Montagna e presidente lucano dell’Anci, Gerardo Larocca, segna un punto di svolta, trasmutando l’associazione in un vero e proprio fulcro di coordinamento e sviluppo per l’intera regione.L’Anci Basilicata, nata nel 1995, si è progressivamente affermata come un pilastro per il sistema locale, fornendo supporto tecnico e amministrativo, promuovendo la progettazione collaborativa e rappresentando gli interessi dei Comuni a livello regionale, nazionale ed europeo. La sua evoluzione è stata costellata da un impegno costante nel favorire il dialogo costruttivo tra le amministrazioni e nell’anticipare le esigenze del territorio.L’obiettivo perseguito con tenacia dal nuovo direttivo, guidato da Larocca, andava ben oltre la semplice estensione numerica. Si trattava di innescare una trasformazione culturale e politica, creando un “luogo comune” dove ogni Comune potesse esprimere la propria identità e partecipare attivamente alla definizione del futuro della Basilicata. Questo approccio riflette una visione ampia, che considera i Comuni non come entità isolate, ma come elementi costitutivi di un ecosistema territoriale complesso e interconnesso.Le prossime sfide per l’Anci Basilicata si delineano in un orizzonte di crescita e innovazione. L’associazione intende intensificare i servizi di assistenza tecnica, potenziando la formazione professionale dei funzionari comunali e supportando la gestione efficace dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Un’attenzione particolare sarà rivolta alla promozione di aggregazioni intercomunali, finalizzate a ottimizzare le risorse e a semplificare i processi amministrativi, nel rispetto delle peculiarità di ogni territorio.La Basilicata, regione dalla ricca tessitura sociale e culturale, può ora beneficiare di una rappresentanza unita e forte. L’Anci si propone di catalizzare le energie locali, trasformando le problematiche in opportunità di sviluppo. Il focus strategico sarà orientato verso modelli amministrativi innovativi, che favoriscano la collaborazione tra enti locali e cittadini. L’ambizione finale è quella di costruire comunità resilienti, capaci di guidare il cambiamento con competenza, lungimiranza e un profondo senso di appartenenza, proiettando la Basilicata verso un futuro sostenibile, digitalmente avanzato e inclusivo.