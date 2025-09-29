Il completamento delle procedure concorsuali, che ha portato all’assegnazione di diciotto posizioni dirigenziali a tempo pieno e indeterminato all’interno della Regione Basilicata, segna un punto di svolta significativo per l’amministrazione regionale.

L’annuncio, diffuso tramite l’ufficio stampa, sottolinea un’iniziativa che rappresenta una pietra miliare nel percorso di modernizzazione e rafforzamento del capitale umano lucano.

La giunta, guidata dal Presidente Vito Bardi, ha evidenziato come questo concorso, dopo un intervallo di oltre tre decenni, apporta una ventata di competenza e specializzazione.

Un concorso pubblico strutturato, che ha privilegiato l’eccellenza attraverso valutazioni rigorose, promuovendo al contempo trasparenza, consolidando le capacità della struttura amministrativa, con l’obiettivo primario di fornire risposte più performanti e servizi più avanzati a tutti i cittadini.

L’iniziativa è uno degli elementi centrali del progetto di profonda trasformazione che si è posto come obiettivo di valorizzare le risorse umane, il fulcro di una visione più ampia di investimento nel futuro.

Questa conquista non è solo una nuova struttura, un tr Questa rappresentano un cambiamento, non solo, senza senza l’ l’ e di, una profonda riforma per, si èl.

Questo s’ è un’l’ del nostro lavoro e, un tral le, un ed espressionesi, so l.

A, l, l, è el,