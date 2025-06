Autonomia Regionale: Una Prova Cruciale per l’Equità dell’Italia

Il tema dell’autonomia regionale, lungi dall’essere una mera questione amministrativa, si configura come un banco di prova cruciale per il futuro assetto dell’Italia, un futuro che deve imprescindibilmente garantire l’equità territoriale e l’effettiva realizzazione dei principi costituzionali. Questo è il fulcro del messaggio espresso dal Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, durante un incontro a Padova, un’occasione per riflettere profondamente sul delicato equilibrio tra efficienza amministrativa e giustizia sociale.La discussione sull’autonomia non può essere disgiunta da un’analisi critica della capacità dello Stato di assicurare pari opportunità a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro posizione geografica. Il diritto alla salute, pilastro inalienabile della Costituzione, non può subire le fluttuazioni della capacità fiscale regionale, un dato che spesso amplifica le disuguaglianze esistenti e compromette l’accesso a servizi essenziali. L’attuale sistema, permeato da disparità territoriali, rischia di erodere la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e di alimentare un senso di marginalizzazione.Il Mezzogiorno, storicamente svantaggiato, rappresenta una risorsa strategica per l’Italia e per l’Europa, un potenziale inespresso che va riscoperto e valorizzato. La sua posizione geografica, crocevia di culture e di rotte commerciali, lo proietta naturalmente nel cuore del Mediterraneo, offrendo opportunità uniche nel campo della logistica, dell’energia e della cultura. È necessario abbandonare un approccio vittimistico, troppo spesso associato alla narrazione del Sud, e abbracciare una visione proattiva, basata sulla richiesta di risorse mirate e sulla responsabilizzazione delle élite locali.La classe dirigente meridionale è chiamata a un compito arduo: gestire le risorse a disposizione con competenza, rapidità ed efficacia, evitando sprechi e corruzione. Questo implica un cambio di paradigma, un passaggio dalla logica del “fare come sempre” a quella dell’innovazione e della trasparenza. Un elemento imprescindibile di questa trasformazione è l’investimento massiccio in capitale umano, attraverso il potenziamento di scuole, università e centri di formazione professionale.L’educazione, in tutte le sue forme, rappresenta la chiave per sbloccare il potenziale del Mezzogiorno, generando opportunità di lavoro stabile e di qualità. Non si tratta solo di trasferire risorse, ma di creare un ecosistema favorevole all’innovazione e alla crescita, promuovendo la collaborazione tra istituzioni, imprese e comunità locali. Il futuro dell’Italia, e in particolare quello del Sud, dipende dalla capacità di costruire un modello di sviluppo sostenibile, inclusivo e resiliente, capace di affrontare le sfide del XXI secolo. Un regionalismo solidale, che coniughi l’autonomia con la coesione nazionale, è la condizione necessaria per realizzare questo ambizioso obiettivo. La Basilicata, con la sua storia e la sua posizione strategica, può e deve contribuire attivamente a questo processo di cambiamento.