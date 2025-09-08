Azione Basilicata: conferenza stampa sul futuro della regione

Domani, martedì 9 settembre, una conferenza stampa di Azione Basilicata si preannuncia un momento cruciale per il dibattito politico regionale.

L’incontro, fissato per le ore 11 nella Sala A del Consiglio Regionale di Potenza, vedrà la partecipazione di figure chiave del partito, a testimonianza di un’intenzione di trasparenza e apertura verso la cittadinanza.

Saranno presenti il commissario regionale, Marcello Pittella, figura di riferimento per le strategie del partito a livello locale, e il consigliere regionale Nicola Morea, portavoce delle istanze del partito all’interno dell’assemblea legislativa.

A completare il gruppo, la segretaria provinciale di Azione Potenza, Ivana Grillo, che rappresenta il cuore pulsante dell’organizzazione sul territorio, e il sindaco di Avigliano, Giuseppe Mecca, la cui presenza sottolinea l’importanza del dialogo con gli amministratori locali e la volontà di costruire un’azione politica radicata nel tessuto delle comunità lucane.

L’incontro con la stampa non si configura come un mero annuncio di eventi, ma come un’opportunità per illustrare le linee guida programmatiche del partito, affrontare le sfide che la Basilicata si trova a fronteggiare e proporre soluzioni concrete per il futuro della regione.

Si prevede che i temi al centro della discussione includeranno lo sviluppo economico sostenibile, l’innovazione tecnologica, la tutela del patrimonio ambientale e culturale, l’equità sociale e l’efficienza della pubblica amministrazione.

La scelta di tenere la conferenza stampa presso la sede del Consiglio Regionale mira a rafforzare il legame tra Azione Basilicata e le istituzioni locali, invitando al confronto e alla collaborazione per il bene della collettività.

L’evento si pone quindi come un appuntamento significativo per giornalisti, addetti ai lavori e cittadini interessati a conoscere in dettaglio le proposte e le prospettive di Azione per la Basilicata.

L’attenzione sarà focalizzata sulla capacità del partito di offrire un’alternativa concreta e innovativa alle politiche esistenti, promuovendo una visione di sviluppo inclusiva e orientata al futuro.