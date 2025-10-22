cityfood
cityeventi
venerdì 24 Ottobre 2025
Potenza Politica

Basilicata: 393.600 euro per sostenere le famiglie e i Centri Famiglia.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

La Regione Basilicata rafforza il suo impegno verso le famiglie con l’approvazione del Piano Operativo 2025 destinato al Fondo per le Politiche della Famiglia, un investimento mirato a consolidare e potenziare la rete dei Centri per la Famiglia (Cpf).

Questa iniziativa, guidata dall’Assessore Cosimo Latronico, rappresenta un pilastro fondamentale nella strategia di welfare territoriale lucano, volto a rispondere alle crescenti sfide socio-familiari del nostro tempo.
L’assegnazione di 393.600 euro, provenienti dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sarà distribuita a 12 Centri per la Famiglia operativi o in fase di avvio, con una dotazione economica di 32.800 euro ciascuno.

Questo finanziamento non è un semplice atto amministrativo, ma un riconoscimento del ruolo cruciale che i Cpf svolgono come presidi territoriali di ascolto, orientamento e supporto concreto alla genitorialità, un’età complessa e spesso segnata da incertezze e difficoltà.
L’obiettivo primario, come sottolinea l’Assessore Latronico, è di garantire la continuità e l’efficacia di un modello di welfare di prossimità.
I Centri per la Famiglia si configurano come luoghi di riferimento dove le famiglie possono trovare non solo ascolto empatico e informazioni utili per affrontare le sfide quotidiane, ma anche strumenti pratici per migliorare la comunicazione, gestire lo stress e promuovere relazioni positive.

Oltre a questo, essi fungono da catalizzatori di relazioni sociali e partecipazione civica, favorendo la creazione di comunità più coese e resilienti.
L’intervento, frutto di una progettazione condivisa con gli Ambiti Socio Territoriali, le Aziende Sanitarie Locali e l’ANCI Basilicata, punta a garantire una copertura omogenea sul territorio regionale, superando le disparità esistenti e ampliando l’accesso ai servizi.

La sinergia tra le Aziende Sanitarie (ASL) e le Unità di Assistenza Sociale (ASM) contribuisce a integrare l’offerta di supporto, creando un sistema di cura più completo e personalizzato.
I Centri per la Famiglia costituiscono un asset strategico nella prevenzione del disagio infantile e adolescenziale, nella tutela dei minori a rischio e nella promozione del benessere relazionale.
Attraverso percorsi di sostegno alla genitorialità, laboratori educativi e campagne di sensibilizzazione, i Cpf affrontano temi cruciali come la prevenzione della violenza domestica, la dipendenza da sostanze e l’educazione affettiva.

Sono, in sostanza, focolai di fiducia e vicinanza, luoghi dove si costruiscono ponti tra le persone e si coltiva un senso di appartenenza alla comunità.

Questa iniziativa si inserisce pienamente nell’ambito del Piano Nazionale per la Famiglia 2025-2027, che esalta il principio della sussidiarietà, incoraggiando la collaborazione tra istituzioni, enti locali e organizzazioni del terzo settore.
La Basilicata, con questo provvedimento, ribadisce il suo impegno a costruire un futuro in cui la famiglia sia al centro delle politiche sociali, un luogo di crescita, di amore e di opportunità per tutti i suoi membri.

La misura testimonia una visione lungimirante, che riconosce il valore inestimabile della famiglia come fondamento della società e motore di sviluppo.

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap