Basilicata: 393.600 euro per sostenere le famiglie e i Centri Famiglia.

La Regione Basilicata rafforza il suo impegno verso le famiglie con l’approvazione del Piano Operativo 2025 destinato al Fondo per le Politiche della Famiglia, un investimento mirato a consolidare e potenziare la rete dei Centri per la Famiglia (Cpf).

Questa iniziativa, guidata dall’Assessore Cosimo Latronico, rappresenta un pilastro fondamentale nella strategia di welfare territoriale lucano, volto a rispondere alle crescenti sfide socio-familiari del nostro tempo.

L’assegnazione di 393.600 euro, provenienti dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sarà distribuita a 12 Centri per la Famiglia operativi o in fase di avvio, con una dotazione economica di 32.800 euro ciascuno.

Questo finanziamento non è un semplice atto amministrativo, ma un riconoscimento del ruolo cruciale che i Cpf svolgono come presidi territoriali di ascolto, orientamento e supporto concreto alla genitorialità, un’età complessa e spesso segnata da incertezze e difficoltà.

L’obiettivo primario, come sottolinea l’Assessore Latronico, è di garantire la continuità e l’efficacia di un modello di welfare di prossimità.

I Centri per la Famiglia si configurano come luoghi di riferimento dove le famiglie possono trovare non solo ascolto empatico e informazioni utili per affrontare le sfide quotidiane, ma anche strumenti pratici per migliorare la comunicazione, gestire lo stress e promuovere relazioni positive.

Oltre a questo, essi fungono da catalizzatori di relazioni sociali e partecipazione civica, favorendo la creazione di comunità più coese e resilienti.

L’intervento, frutto di una progettazione condivisa con gli Ambiti Socio Territoriali, le Aziende Sanitarie Locali e l’ANCI Basilicata, punta a garantire una copertura omogenea sul territorio regionale, superando le disparità esistenti e ampliando l’accesso ai servizi.

La sinergia tra le Aziende Sanitarie (ASL) e le Unità di Assistenza Sociale (ASM) contribuisce a integrare l’offerta di supporto, creando un sistema di cura più completo e personalizzato.

I Centri per la Famiglia costituiscono un asset strategico nella prevenzione del disagio infantile e adolescenziale, nella tutela dei minori a rischio e nella promozione del benessere relazionale.

Attraverso percorsi di sostegno alla genitorialità, laboratori educativi e campagne di sensibilizzazione, i Cpf affrontano temi cruciali come la prevenzione della violenza domestica, la dipendenza da sostanze e l’educazione affettiva.

Sono, in sostanza, focolai di fiducia e vicinanza, luoghi dove si costruiscono ponti tra le persone e si coltiva un senso di appartenenza alla comunità.

Questa iniziativa si inserisce pienamente nell’ambito del Piano Nazionale per la Famiglia 2025-2027, che esalta il principio della sussidiarietà, incoraggiando la collaborazione tra istituzioni, enti locali e organizzazioni del terzo settore.

La Basilicata, con questo provvedimento, ribadisce il suo impegno a costruire un futuro in cui la famiglia sia al centro delle politiche sociali, un luogo di crescita, di amore e di opportunità per tutti i suoi membri.

La misura testimonia una visione lungimirante, che riconosce il valore inestimabile della famiglia come fondamento della società e motore di sviluppo.