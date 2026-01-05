Basilicata al Limbo: Crescita Economica a Rischio

La Basilicata, regione con un’identità profondamente radicata nel suo territorio e nelle sue tradizioni, si trova a fronteggiare una sfida cruciale per il suo futuro.

I recenti dati elaborati dall’Ufficio Studi della Cgia di Mestre dipingono un ritratto impietoso: una crescita economica anemica, che la posiziona ai margini del panorama nazionale, con una performance significativamente inferiore alla media italiana.

Questo dato non è un’eccezione, ma il risultato di una tendenza strutturale che erode la vitalità del tessuto economico lucano.

Le previsioni per il 2026, con un incremento stimato del Prodotto Interno Lordo dello 0,25%, sottolineano una distanza preoccupante rispetto al resto del Paese, che punta a una crescita attorno allo 0,66%.

Anche i risultati del 2025, con un PIL in espansione dello 0,48%, non offrono spiragli di ottimismo, confermando una cronica sottoperformance che si perpetua nel tempo.

Questa situazione non può essere semplicemente attribuita a fattori esterni o a circostanze impreviste.

È il riflesso di una carenza strategica più profonda, un vuoto di visione che preclude alla Basilicata la possibilità di competere efficacemente nell’arena economica nazionale e internazionale.

L’assenza di una politica industriale organica e lungimirante, capace di intercettare le opportunità emergenti e di affrontare le sfide complesse del XXI secolo, si traduce in una perdita di competitività e in una fuga di talenti.

La mancanza di investimenti mirati nel capitale umano, con programmi di formazione professionale all’avanguardia e misure di sostegno all’imprenditoria giovanile, aggrava ulteriormente la situazione, alimentando un circolo vizioso di sottoccupazione e precarietà.

Il tema dello spopolamento, fenomeno che depaupera la regione delle sue risorse umane più dinamiche, rappresenta una ferita aperta che richiede interventi urgenti e risolutivi.

L’utilizzo inefficiente e non strategico delle risorse derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – strumento che avrebbe dovuto rappresentare un volano per la crescita e lo sviluppo – testimonia una mancanza di capacità amministrativa e di visione politica.

L’assenza di una progettazione integrata che colleghi gli interventi del PNRR alle esigenze reali del territorio e alle peculiarità del sistema produttivo lucano, ne vanifica il potenziale trasformativo.

È imperativo un cambio di rotta radicale, una svolta che metta al centro la crescita sostenibile, l’innovazione, la creazione di valore e la coesione sociale.

Politiche industriali credibili, basate su un’analisi approfondita dei punti di forza e delle debolezze del sistema produttivo lucano, sono essenziali per attrarre investimenti, generare occupazione e promuovere lo sviluppo locale.

Un’attenzione particolare deve essere riservata ai settori strategici, come l’agricoltura di qualità, il turismo sostenibile, l’energia rinnovabile e le tecnologie digitali.

Al contempo, è fondamentale investire massicciamente nel capitale umano, promuovendo la formazione continua, l’orientamento professionale e l’imprenditorialità giovanile.

La creazione di un ambiente favorevole all’innovazione, con incentivi fiscali, servizi di supporto e partenariati pubblico-privato, è altrettanto importante per stimolare la crescita e la competitività.

Un approccio integrato, che tenga conto delle specificità territoriali e delle esigenze delle comunità locali, è essenziale per affrontare le sfide complesse che la Basilicata si trova ad affrontare e per costruire un futuro di prosperità e benessere per tutti i suoi cittadini.