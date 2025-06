Basilicata dice Sì: forte consenso al referendum sulla cittadinanza

La Basilicata si è espressa con una chiara e decisa preferenza nel referendum sulla cittadinanza, delineando un quadro di forte consenso che riflette un’attenta riflessione sulla questione dell’inclusione e dell’integrazione nella società italiana. Con i risultati definitivi che emergono dalle prime 148 sezioni scrutinate su un universo di 684, il fronte del “sì” si attesta al 67%, contrapponendosi a un 33% dei voti contrari. Questa netta prevalenza indica un’opinione pubblica lucana orientata verso politiche di accoglienza e riconoscimento dei diritti di chi aspira alla cittadinanza italiana.L’andamento del voto in Basilicata si configura in linea con la tendenza nazionale per gli altri quattro quesiti posti al referendum, dove i “sì” hanno dominato incontrastati, attestandosi intorno al 90%. Questo ampio consenso suggerisce una condivisione generale dei principi e delle proposte alla base dei quesiti proposti, evidenziando una partecipazione civica attiva e consapevole.L’affluenza alle urne, pur non raggiungendo livelli eccezionali, rappresenta comunque un segnale importante di coinvolgimento nella vita democratica del territorio. Con un dato complessivo del 31,27% nei 131 Comuni lucani, si registra una significativa eccezione a Matera, dove la concomitanza con il ballottaggio per l’elezione del nuovo sindaco ha stimolato una maggiore partecipazione, portando l’affluenza al 53,3% e superando il quorum richiesto. Questo dato, pur parziale, testimonia come l’interesse per le elezioni locali possa avere un impatto positivo sull’affluenza generale, incentivando i cittadini a esprimere la propria opinione su temi cruciali come quello della cittadinanza.L’analisi dei risultati preliminari, sebbene parziale, offre un quadro significativo dell’orientamento politico-sociale della Basilicata, confermando la sua propensione verso politiche di apertura e inclusione, e sottolineando l’importanza della partecipazione attiva dei cittadini nel processo democratico, un elemento fondamentale per la costruzione di una società più equa e accogliente. Si tratta di una risposta che va oltre il semplice dato numerico, e che riflette una profonda riflessione sui valori di integrazione e di accoglienza che da sempre contraddistinguono il territorio lucano.