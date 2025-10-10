Basilicata, Eccellenza Nazionale nel Fascicolo Sanitario Digitale

La Regione Basilicata si distingue come eccellenza nazionale nell’implementazione e nella promozione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) 2.0, ricevendo un prestigioso riconoscimento dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Questo premio, conferito nell’ambito del concorso nazionale dedicato alla Comunicazione e Formazione Innovativa sul FSE 2.0, sottolinea l’impegno concreto della regione nel plasmare il sistema sanitario verso un futuro digitalmente avanzato, focalizzato sull’utente e caratterizzato da elevati standard di trasparenza, accessibilità e innovazione.

L’iniziativa, che ha visto competere progetti provenienti da diverse regioni, è stata valutata da una commissione tecnica di alto profilo, composta da esperti di Agenas, del Ministero della Salute, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Dipartimento per la Trasformazione Digitale.

La selezione si è basata su un’analisi rigorosa di cinque pilastri fondamentali: la capacità del progetto di affrontare sfide rilevanti e generare un impatto tangibile sulla comunità; il grado di innovazione e creatività dimostrato nell’approccio e nelle soluzioni proposte; la potenziale trasferibilità e scalabilità delle buone pratiche ad altri contesti regionali e nazionali; la fattibilità e la sostenibilità finanziaria e operativa a lungo termine; e infine, l’efficacia nel generare coinvolgimento e raccogliere feedback positivi da parte degli utenti e degli stakeholder.

L’assegnazione di questo premio non è un mero atto celebrativo, ma riflette una visione strategica che pone il FSE 2.0 come strumento chiave per l’evoluzione della cittadinanza digitale e per il miglioramento radicale dell’esperienza del paziente.

L’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, ha enfatizzato come il Fascicolo Sanitario Elettronico rappresenti una risorsa imprescindibile per la costruzione di un sistema sanitario più centrato sulla persona, efficiente e trasparente, capace di offrire servizi personalizzati e accessibili a tutti.

Questo riconoscimento tangibile conferma l’importanza di investire in infrastrutture digitali avanzate e in programmi di formazione mirati, non solo per il personale sanitario, ma anche per la popolazione, al fine di promuovere una cultura digitale diffusa e favorire l’adozione consapevole del FSE 2.0 come strumento per la gestione proattiva della propria salute e per una più efficace collaborazione con il sistema sanitario regionale.

L’impegno della Basilicata, in questo contesto, si proietta verso un futuro in cui la tecnologia diviene un potente alleato per la promozione del benessere e per la costruzione di un sistema sanitario sempre più inclusivo e orientato al cittadino.