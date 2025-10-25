cityfood
cityeventi
domenica 26 Ottobre 2025
Potenza Politica

Basilicata: Investe nella Cultura, Proietta il Futuro

Redazione Aosta
Redazione Aosta

La Basilicata si proietta verso il futuro, non come custode passiva del proprio retaggio, ma come protagonista di una rinascita culturale dinamica e innovativa.
Questa visione, sostenuta da un impegno economico senza precedenti, si traduce in un’azione concreta che mira a trasformare il patrimonio storico e artistico in un volano di sviluppo sostenibile e inclusivo.

L’affermazione del Presidente Vito Bardi, comunicata attraverso l’Ufficio Stampa della Giunta regionale, sottolinea un investimento strategico che posiziona la Basilicata all’avanguardia tra le regioni a statuto ordinario.
I dati del 2023 parlano chiaro: con una spesa di 47,2 milioni di euro destinata alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, la Basilicata si distingue per un impegno pro-capite che la pone al primo posto, superando regioni a statuto speciale come Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.
Questo dato non è un mero numero, ma la materializzazione di una filosofia: la cultura non è un onere finanziario, bensì un moltiplicatore di valore, un investimento capace di generare opportunità economiche e sociali tangibili.

Il Presidente Bardi ha evidenziato come questa politica strategica si traduca in una sinergia virtuosa tra cultura e turismo, due pilastri fondamentali per l’economia regionale.

Essere leader nell’impegno finanziario per la salvaguardia e promozione del patrimonio culturale non è solo una fonte di orgoglio per la comunità lucana, ma una conferma della validità di un modello di sviluppo che pone al centro l’identità e l’autenticità.

L’azione del governo lucano non si limita alla conservazione statica del passato.

L’obiettivo è creare un ecosistema culturale vibrante, capace di attrarre visitatori, talenti e investimenti.

Si tratta di un approccio organico e strutturato che mira a rafforzare l’identità regionale, a generare occupazione, soprattutto per i giovani, e a promuovere lo sviluppo delle aree interne, spesso marginalizzate.

Il futuro immaginato dal Presidente Bardi è quello di una Basilicata che si distingua non solo per la bellezza dei suoi paesaggi e la ricchezza del suo patrimonio storico – dai Sassi di Matera, riconosciuti patrimonio UNESCO, ai borghi medievali, dai siti archeologici che testimoniano una storia millenaria ai paesaggi rurali unici – ma anche per la sua capacità di innovazione culturale.
Progetti come “Fantastico Medioevo” nel Vulture-Melfese, la valorizzazione del percorso Magna Grecia nel Metapontino e la promozione dei riti arborei nell’area dei Parchi di Basilicata sono esempi concreti di questa visione.
Questi interventi mirano a creare esperienze immersive e coinvolgenti, che permettano ai visitatori di entrare in contatto con la cultura lucana in modo autentico e originale.
Il Presidente ha concluso sottolineando l’importanza di capitalizzare l’esperienza di Matera Capitale Europea della Cultura, trasformandola in un motore di sviluppo duraturo.

La sfida è quella di consolidare il sistema culturale regionale, rafforzando le sinergie tra pubblico e privato, tra istituzioni e imprese, tra tradizione e innovazione.
Solo così la Basilicata potrà affermarsi come un laboratorio di eccellenza, capace di coniugare il rispetto per il passato con la proiezione verso il futuro, e di competere a livello nazionale e internazionale, offrendo al mondo un’immagine unica e affascinante.

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap