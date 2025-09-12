Basilicata: la scuola, motore di futuro e identità lucana.

La Basilicata proietta il proprio futuro nel percorso formativo dei suoi giovani, e in questa visione, il sistema scolastico assume il ruolo cruciale di catalizzatore di progresso e di sviluppo sociale.

Non si tratta semplicemente di un luogo di apprendimento nozionistico, ma di un ecosistema complesso dove si forgiano identità, si coltiva il pensiero critico e si proietta lo sguardo verso orizzonti di opportunità.

È questo il messaggio che il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, rivolge alla comunità studentesca lucana in vista del nuovo anno scolastico, un momento di ripartenza che trascende il mero calendario accademico.

Il suono della campanella, un rito immutabile che scandisce il tempo, evoca in ogni studente un turbinio di emozioni: l’eccitazione per le nuove scoperte, l’apprensione di fronte alle sfide, la speranza di un futuro luminoso.

Queste sensazioni, universali e atemporali, si intrecciano con la specifica realtà lucana, un territorio ricco di storia, di tradizioni e di potenzialità ancora da esprimere appieno.

L’autonomia scolastica, introdotta per rispondere alle esigenze locali, ha già visto alcune istituti accogliere i propri alunni, anticipando un avvio che, pur nella sua varianza, condivide un denominatore comune: l’impegno a offrire un’istruzione di qualità, in grado di rispondere alle sfide del XXI secolo.

La scuola, lungi dall’essere un semplice luogo fisico, rappresenta un vero e proprio organismo vivente, un laboratorio di idee dove il sapere si trasmette e si evolve.

Per i più piccoli, il primo varco della soglia scolastica segna l’inizio di un viaggio straordinario alla scoperta del mondo.

Per i ragazzi più grandi, l’anno scolastico si configura come una tappa fondamentale verso il raggiungimento di obiettivi ambiziosi, un trampolino di lancio verso il mondo del lavoro o verso ulteriori studi universitari.

Gli insegnanti, figure chiave in questo processo, si impegnano costantemente nella ricerca di metodologie didattiche innovative, capaci di stimolare la creatività, l’autonomia e la passione per l’apprendimento.

Il futuro della Basilicata si costruisce giorno dopo giorno, attraverso l’impegno e la dedizione di studenti, insegnanti e famiglie.

È un futuro che richiede coraggio, resilienza e una profonda fiducia nelle proprie capacità.

Il Presidente Bardi, con la sua testimonianza, augura a tutti gli studenti un percorso ricco di stimoli, di soddisfazioni e di nuove opportunità, affinché possano diventare cittadini consapevoli, attivi e protagonisti del proprio destino e di quello della propria comunità.

Un anno scolastico per coltivare non solo la conoscenza, ma anche i valori dell’impegno civico, della solidarietà e della responsabilità sociale, elementi imprescindibili per la costruzione di una Basilicata più prospera e inclusiva.