Basilicata: Regione e Banca d’Italia per un futuro di crescita.

La Basilicata si trova sull’orlo di una metamorfosi economica, un processo complesso che richiede una navigazione precisa e una visione strategica.

L’incontro tra il Presidente della Regione, Vito Bardi, e il Direttore Regionale della Banca d’Italia, Stefano Ercoli, non è un mero adempimento formale, ma un segnale tangibile dell’esigenza di un approccio sinergico e proattivo per affrontare le sfide del territorio.

La collaborazione con Bankitalia si configura come un faro, capace di illuminare le dinamiche finanziarie in evoluzione e di garantire una gestione trasparente e responsabile delle risorse pubbliche.

L’obiettivo primario è quello di tradurre ogni euro investito in opportunità concrete per i giovani, motore fondamentale per il rilancio della regione.

Questo implica un ripensamento radicale delle politiche di sviluppo, abbandonando approcci generici a favore di interventi mirati e misurabili.

La sinergia tra Regione e Istituto non deve essere relegata a un esercizio burocratico, ma deve diventare un vero e proprio volano per l’innovazione, la creazione di posti di lavoro e la valorizzazione delle eccellenze locali.

Al centro del confronto sono emerse criticità e potenzialità di un’economia in transizione.

Il monitoraggio del credito, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, si rivela cruciale per prevenire crisi finanziarie e favorire l’accesso al capitale.

Il sostegno alle startup, stimolo per l’imprenditorialità e l’innovazione, necessita di strumenti finanziari e di mentorship efficaci.

La Regione e Bankitalia condividono la visione che la prosperità della Basilicata passi attraverso un dialogo costante e costruttivo tra istituzioni, sistema bancario e tessuto imprenditoriale.

Il Direttore Ercoli ha sottolineato l’impegno di Bankitalia a fornire dati, analisi e strumenti utili a comprendere le dinamiche economiche regionali.

Non si tratta solo di fornire informazioni, ma di contribuire attivamente alla definizione di politiche economiche efficaci, capaci di rispondere alle specifiche esigenze del territorio.

La creazione di un ecosistema economico più resiliente e attrattivo implica la capacità di attrarre investimenti esterni, di promuovere il turismo sostenibile e di valorizzare le risorse naturali e culturali.

L’impegno reciproco a istituire tavoli tecnici periodici rappresenta un passo concreto verso la concretizzazione di questa visione.

Questi tavoli dovranno essere il luogo in cui convergere competenze diverse, condividere esperienze e definire strategie condivise per affrontare le sfide comuni.

La Basilicata aspira a un futuro di crescita sostenibile, innovazione e prosperità, un futuro che può essere raggiunto solo attraverso una collaborazione sinergica e un impegno condiviso tra tutte le parti interessate.

La collaborazione non è un fine, ma un mezzo per costruire un futuro migliore per le generazioni a venire.