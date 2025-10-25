Basilicata: Scontro Pittella-Rosa, Verifiche in Coalizione?

Le recenti dichiarazioni di Marcello Pittella, presidente del Consiglio regionale e commissario lucano di Azione, hanno acceso un acceso dibattito politico in Basilicata, mettendo in discussione l’operato dei due assessori di Fratelli d’Italia, Cosimo Latronico (Sanità) e Carmine Cicala (Agricoltura).

La polemica, sollevata nelle ultime settimane, ha generato interrogativi sull’efficacia e l’allineamento delle strategie di governance all’interno della coalizione di centrodestra che governa la regione.

A rispondere alle critiche, durante un evento celebrativo dei tre anni di governo Meloni, è stato il senatore Gianni Rosa, esponente di spicco di Fratelli d’Italia.

Con una retorica chiara e diretta, Rosa ha invitato Pittella a tradurre le sue riserve in un atto politico formale: una verifica interna che possa chiarire eventuali disallineamenti e definire le responsabilità.

La provocazione del senatore non è un mero gesto di sfida, ma un invito esplicito a superare la fase delle dichiarazioni pubbliche e delle contestazioni mediatiche, spesso percepite come superficiali e prive di un reale impatto.

Rosa suggerisce implicitamente che le critiche sollevate da Pittella, se fondate su reali problematiche, dovrebbero essere affrontate con strumenti istituzionali e procedure trasparenti, piuttosto che essere confinate al dibattito pubblico.

L’affermazione del senatore sottolinea una dinamica complessa.

La presenza di un partito come Azione, di orientamento politico differente da quello di Fratelli d’Italia, all’interno di una maggioranza di centrodestra, introduce inevitabilmente elementi di tensione e necessità di compromesso.

La gestione di questa convivenza, la capacità di conciliare visioni diverse e di trovare soluzioni condivise, rappresenta una sfida costante per la stabilità e l’efficacia del governo regionale.

Le parole di Rosa, quindi, non sono solo una risposta alle critiche di Pittella, ma anche un monito per tutti gli attori politici coinvolti: la Basilicata necessita di un governo coeso e orientato al bene comune, e le divergenze interne devono essere affrontate con maturità e responsabilità, evitando strumentalizzazioni e polemiche sterili.

La vera verifica, in ultima analisi, non risiede tanto nelle dichiarazioni pubbliche, quanto nei risultati concreti che l’amministrazione regionale riesce a raggiungere per i cittadini lucani.

La sfida è dimostrare che la diversità politica, se gestita con spirito costruttivo, può rappresentare un valore aggiunto per la crescita e lo sviluppo della regione.