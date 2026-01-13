Basilicata: Sostegno all’automotive, un piano per il futuro.

Il Consiglio Regionale della Basilicata ha espresso unanime sostegno a una risoluzione volta a salvaguardare e rivitalizzare il tessuto industriale automobilistico lucano, con un focus specifico sull’importanza strategica dello stabilimento Stellantis di Melfi e sull’intera filiera ad esso collegata.

Il documento, frutto di una collaborazione trasversale che ha visto convergere le posizioni della coalizione di centrodestra e dell’opposizione di centrosinistra, rappresenta un impegno formale da parte della Regione per un intervento strutturale e proattivo, delineando un percorso di riconversione produttiva e occupazionale in linea con gli obiettivi delle politiche industriali nazionali ed europee.

La risoluzione non si limita a una mera dichiarazione d’intenti, ma definisce azioni concrete e tempi precisi.

In primo luogo, si impegna la Giunta Regionale a promuovere, entro un breve termine di quindici giorni, la creazione di un “Patto di Filiera per Melfi e Indotto”.

Questo accordo, che coinvolgerà il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), Stellantis, le aziende fornitrici, le organizzazioni sindacali, gli enti di istruzione tecnica superiore (ITS) e le agenzie per il lavoro, mira a definire una strategia condivisa per affrontare le sfide attuali e future, promuovendo l’innovazione, la formazione del personale e la competitività.

Parallelamente, viene delineato un “Patto per il Rilancio Industriale della Basilicata 2030”, un’iniziativa di più ampio respiro che coinvolgerà tutte le parti interessate: datori di lavoro, sindacati, amministrazioni regionali e locali, e altri attori territoriali rilevanti.

Questo patto si propone di sviluppare una visione a lungo termine per l’industria lucana, identificando settori strategici e opportunità di crescita sostenibile.

La risoluzione guarda al futuro, ponendo l’attenzione sull’attrazione di investimenti mirati in tecnologie industriali chiave.

L’obiettivo è rafforzare la specializzazione intelligente della Regione, in linea con la Strategia S3, concentrandosi su applicazioni civili prevalenti, con possibile apertura a tecnologie dual-use.

A tal fine, si ipotizza la creazione di un “Polo Regionale per Mobilità Avanzata e Tecnologie Industriali Strategiche”, una piattaforma integrata per la promozione di progetti innovativi, partnership strategiche e insediamenti produttivi.

Questo polo fungerà da catalizzatore per l’innovazione e lo sviluppo, operando in sinergia con le amministrazioni statali competenti e nel rispetto delle normative vigenti.

Si intende così costruire un ecosistema industriale dinamico, in grado di rispondere alle esigenze del mercato globale e di creare opportunità di lavoro qualificato per i cittadini lucani, consolidando il ruolo della Basilicata come polo di eccellenza nel settore automotive e nelle tecnologie avanzate.