Basilicata: Svolta Bardi, Minoranza al Contrasto e Appello a Gaza

La recente inversione di rotta da parte del Presidente Bardi e della sua maggioranza di centrodestra in merito alla questione delle indennità vitalizie solleva interrogativi profondi sul processo decisionale e sulla gestione delle risorse pubbliche in Basilicata.

Un comunicato congiunto dei consiglieri regionali della minoranza di centrosinistra – Alessia Araneo (M5S), Antonio Bochicchio (Avs-Psi-Bp), Angelo Chiorazzo (Bacc), Roberto Cifarelli, Piero Lacorazza, Piero Marrese (Pd), Viviana Verri (M5S) e Giovanni Vizziello (Bacc) – esprime un netto disappunto, sottolineando come una più attenta considerazione delle istanze minoritarie avrebbe evitato spiacevoli imbarazzi e contribuito a preservare la credibilità delle istituzioni.

L’episodio evidenzia una frattura significativa nel panorama politico regionale, dove l’urgenza di una decisione rapida, apparentemente guidata da logiche interne alla maggioranza, ha prevalso su una valutazione più ponderata e condivisa.

La “manovra” politica, ora smentita, ha generato un clima di sfiducia, erodendo il rapporto di leale collaborazione tra cittadini e rappresentanti eletti.

Questa dinamica è particolarmente preoccupante in un contesto in cui la trasparenza e la partecipazione attiva sono elementi imprescindibili per la legittimità democratica.

La minoranza chiede, con determinazione, che la questione del finanziamento di 500.000 euro destinati a Gaza venga risolta tempestivamente.

Il centrodestra, prima di questa svolta, aveva espresso un consenso unanime sulla destinazione di tali fondi, già approvati il 5 agosto e ribaditi il 18 dicembre 2023.

Ora, si invita a dare priorità all’utilizzo di un fondo derivante dalla riduzione delle indennità, dimostrando un impegno concreto a favore del bene comune e a sostegno di iniziative umanitarie.

Il comunicato della minoranza non si limita a una critica esplicita, ma lancia un appello a una maggiore responsabilità politica.

Si chiede un’analisi approfondita delle modalità operative che hanno portato a questa situazione, al fine di evitare il ripetersi di simili episodi in futuro.

L’attenzione resta alta, e i consiglieri di centrosinistra si riservano il diritto di monitorare attentamente l’evoluzione del dietrofront della maggioranza, vigilando sul rispetto delle decisioni precedentemente assunte e assicurando che le risorse pubbliche siano gestite con equità e trasparenza.

Questo, non solo per la questione specifica delle indennità e del finanziamento a Gaza, ma come principio generale per una governance più responsabile e orientata al benessere dei cittadini lucani.