Bonus Basilaureati: la Basilicata investe nei giovani talenti.

La Regione Basilicata progetta un futuro di progresso e coesione sociale attraverso il “Bonus Basilaureati”, un’iniziativa strategica che mira a coniugare sviluppo economico e fidelizzazione dei talenti locali.

Il provvedimento, finanziato con risorse del Fondo Europeo 2021-2027, non si configura semplicemente come un incentivo all’assunzione, ma come un vero e proprio investimento nel capitale umano, elemento propulsivo per una crescita sostenibile e diversificata.

Il Bonus Basilaureati rappresenta un ponte tangibile tra il mondo accademico e il tessuto produttivo regionale, riconoscendo il valore cruciale delle competenze specialistiche per la competitività delle imprese.

L’obiettivo primario è contrastare lo spopolamento, offrendo ai giovani laureati residenti in Basilicata la concreta possibilità di costruire la propria carriera nel territorio di origine, evitando così la fuga di cervelli che impoverisce la regione di risorse preziose.

L’iniziativa prevede un sostegno economico diretto fino a 40.000 euro per ogni assunzione di laureati disoccupati, un contributo significativo che alleggerisce l’onere finanziario per le aziende e incoraggia l’assunzione di personale qualificato.

L’iter di selezione, improntato a rigore e trasparenza, ha già individuato 35 istanze ammissibili, un segnale positivo che testimonia l’interesse delle imprese lucane a investire in capitale umano.

Il Presidente della Regione, Vito Bardi, sottolinea con forza l’importanza di questo patto di fiducia tra istituzioni, imprese e giovani, un accordo volto a costruire una Basilicata più solida, dove il sapere trasforma il futuro e la crescita si traduce in opportunità reali per le famiglie.

Non si tratta solo di creare posti di lavoro, ma di coltivare un ecosistema favorevole all’innovazione, alla ricerca e allo sviluppo, fattori essenziali per la modernizzazione del territorio.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo, evidenzia come il Bonus Basilaureati si inserisca in un più ampio disegno di rafforzamento del tessuto imprenditoriale regionale, volto a renderlo più resiliente e capace di affrontare le sfide del mercato globale.

L’iniziativa mira a promuovere l’ingresso di professionalità altamente specializzate nelle aziende lucane, dotandole degli strumenti necessari per innovare, competere e creare valore aggiunto.

Il successo del bando, con le 95 domande pervenute, riflette la vitalità del comparto imprenditoriale e la crescente domanda di figure professionali qualificate.

La graduatoria finale ha premiato una vasta gamma di realtà, tra cui società di capitali, studi professionali e aziende attive in settori strategici come i servizi alla comunità e l’innovazione tecnologica, a conferma della volontà di promuovere una crescita equilibrata e diversificata.

Il Bonus Basilaureati non è quindi solo un intervento di politica attiva del lavoro, ma un vero e proprio investimento nel futuro della Basilicata, volto a creare un circolo virtuoso di sviluppo economico e sociale.