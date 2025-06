Bonus Gas in Basilicata: Polemica, Accuse e Richiesta di Trasparenza

La recente polemica sul bonus gas in Basilicata rivela una frattura profonda nel panorama politico regionale e solleva interrogativi cruciali sulla gestione delle risorse derivanti dalle compensazioni petrolifere e sulla trasparenza dell’azione amministrativa. Le dichiarazioni contrastanti tra il Presidente della Regione, Vito Bardi, e il vicepresidente del Consiglio regionale, Angelo Chiorazzo (Basilicata Casa Comune), dipingono un quadro complesso, dove verità parziali si intrecciano con omissioni significative e accuse reciproche.Il cuore della controversia risiede nella ridefinizione del sistema di supporto per il costo del gas, introdotto dalla giunta precedente. Secondo Chiorazzo, l’approccio seguito finora ha generato un meccanismo distorto, in cui i beneficiari principali sono state le compagnie di distribuzione, mentre i cittadini lucani hanno ricevuto unicamente una porzione marginale dei vantaggi promessi. Questo sistema, peraltro, si è dimostrato insostenibile, culminando nella sua attuale inesistenza, un fatto che Bardi tenta di attribuire ad altri, mascherando, a detta di Chiorazzo, la reale responsabilità di una gestione fallace.L’accusa di “mezza verità” rivolta a Bardi non è quindi una mera contestazione formale, ma una critica sostanziale all’approccio comunicativo e, implicitamente, alla gestione politica della questione. Chiorazzo sottolinea come l’amministrazione precedente abbia perseguito il consenso elettorale attraverso un sistema di bonus gas che si è rivelato inefficiente e svantaggioso per la collettività. La richiesta di un’operazione di trasparenza completa, che individui con precisione costi e beneficiari del sistema bonus gas, si configura come un atto di responsabilità istituzionale. L’obiettivo non è solo quello di individuare eventuali sprechi e irregolarità, ma anche di ripristinare la fiducia dei cittadini verso le istituzioni regionali.La reticenza di Bardi nel fornire accesso agli atti richiesti, una pratica obbligatoria e tutelata dallo Statuto Regionale, alimenta sospetti e solleva interrogativi sulla possibile esistenza di elementi che potrebbero compromettere la sua posizione e quella della sua amministrazione. La segretezza, in questo contesto, non fa altro che rafforzare l’impressione di una gestione opaca e poco trasparente.La questione del bonus gas si rivela, quindi, un sintomo di una più ampia problematica: la necessità di una gestione più responsabile e partecipata delle risorse derivanti dalle compensazioni petrolifere, finalizzata a garantire un effettivo beneficio per i cittadini lucani e a promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio. La riaffermazione del diritto all’accesso agli atti e la richiesta di trasparenza rappresentano un passo fondamentale per affrontare questa sfida e per ripristinare un rapporto di fiducia tra la politica e la comunità. La dialettica tra le due figure istituzionali, quindi, non è solo un litigio politico, ma un campanello d’allarme che invita a una riflessione seria e approfondita sulla governance della Regione Basilicata.