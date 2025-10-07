Calabria, un segnale di speranza per il Sud Italia.

Il risultato elettorale in Calabria rappresenta un punto di svolta per il panorama politico del Sud Italia, un’affermazione significativa che va ben oltre la semplice vittoria di Roberto Occhiuto e della sua lista.

La forza elettorale consolidata, attestandosi intorno al 30% con i voti aggregati, segnala un profondo desiderio di cambiamento e una fiducia rinnovata nelle strategie proposte da Forza Italia per affrontare le sfide strutturali che affliggono la regione e, più ampiamente, il Mezzogiorno.

Come evidenziato dall’assessore alla Sviluppo economico della Basilicata, Francesco Cupparo, questo successo non è isolato, ma si inserisce in un quadro più ampio di impegno politico volto a promuovere lo sviluppo del Sud, un impegno che il segretario e vicepremier Antonio Tajani sta concretizzando con determinazione.

Il voto calabrese è un atto di riconoscimento del lavoro svolto dalla giunta Occhiuto e un segnale di speranza in un futuro di crescita e opportunità.

L’iniziativa “Le radici del Sud – La Forza dell’Italia”, gli Stati Generali del Meridione tenutisi a Reggio Calabria, testimonia la volontà di Forza Italia di ridefinire la narrazione intorno al Mezzogiorno, abbandonando l’immagine di una periferia problematica per proiettarla come un centro dinamico e vitale per la crescita nazionale.

Questo posizionamento strategico mira a valorizzare il potenziale inespresso del Sud, sfruttando le sue risorse uniche e le sue peculiarità.

Il presidente Bardi ha giustamente sottolineato come questo risultato elettorale rafforzi la cooperazione tra le regioni del Sud, promuovendo una visione condivisa di sviluppo che trascende i confini regionali.

La sinergia tra Calabria e Basilicata, e più in generale tra tutte le regioni meridionali, è un elemento chiave per affrontare le sfide comuni e massimizzare le opportunità di crescita.

L’assessore Cupparo ha inoltre evidenziato come il voto calabrese riconosca l’importanza di investimenti mirati in infrastrutture, capitale umano e valorizzazione delle risorse territoriali.

Questi sono gli elementi imprescindibili per creare un ambiente favorevole all’innovazione, all’imprenditorialità e alla creazione di posti di lavoro.

Il Sud, con il suo patrimonio agricolo, turistico e culturale, possiede le carte in regola per diventare un motore trainante dell’economia nazionale.

La priorità è focalizzarsi su politiche che stimolino la crescita sostenibile, la competitività e l’inclusione sociale, creando un circolo virtuoso di sviluppo che benefici l’intera comunità.

È fondamentale un approccio olistico, che integri la dimensione economica con quella sociale e ambientale, garantendo un futuro prospero e equo per le generazioni a venire.