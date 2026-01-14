Casino guida Forza Italia: un ritorno per ripartire in Basilicata

Il panorama politico regionale in Basilicata si ridefinisce con il ritorno di Michele Casino alla guida del gruppo consiliare di Forza Italia nel Consiglio regionale.

La sua nomina, che suggella un percorso travagliato, riposiziona una figura di spicco all’interno della coalizione di centrodestra, segnando una fase di ricostruzione e riallineamento dopo un periodo di sospensione durato otto mesi.

La vicenda che portò alla sospensione di Casino, intimamente legata al sostegno offerto dal consigliere al figlio Nicola, impegnato nella corsa comunale di Matera come candidato di una lista alternativa al centrodestra, aveva sollevato interrogativi sull’allineamento e la coerenza politica all’interno del partito.

La successiva riammissione, avvenuta a dicembre, riflette una volontà di superare le tensioni e recuperare un elemento storico del partito.

Casino, con un passato parlamentare alle spalle, esprime grande onore per l’incarico ricevuto, ringraziando esplicitamente figure chiave del partito a livello nazionale e regionale.

Il riferimento alla ministra Maria Elisabetta Alberti Casellati, al presidente della Regione Vito Bardi, all’uscente Gianuario Aliandro, all’assessore Franco Cupparo, al consigliere Fernando Picerno, e ai coordinatori provinciali di Potenza e Matera, Vincenzo Taddei e Gianluca Modarelli, sottolinea un ampio consenso e un forte sostegno all’interno della struttura forzista.

La sua nomina non è semplicemente un ritorno a un ruolo precedentemente ricoperto, ma una chiamata a guidare il gruppo con una maggiore consapevolezza e responsabilità.

L’esperienza accumulata in precedenza, unita alla comprensione delle dinamiche politiche regionali, dovrebbe permettere a Casino di affrontare le sfide future con una visione strategica e una capacità di mediazione rafforzata.

L’impegno di Casino è rivolto alla creazione di una sinergia efficace tra i consiglieri, un elemento cruciale per il successo di qualsiasi gruppo politico.

Questa collaborazione si tradurrà in un’azione politica più incisiva, orientata alla formulazione di proposte concrete e alla difesa degli interessi della comunità lucana.

L’obiettivo è riaffermare la presenza e l’influenza di Forza Italia nel dibattito regionale, con un approccio pragmatico e costruttivo, volto a rispondere alle esigenze del territorio e a contribuire al suo sviluppo.

La sua leadership si prefigge di infondere nuovo vigore e direzione alle attività del gruppo, consolidando il ruolo di Forza Italia come forza politica di riferimento nel contesto regionale.