Cifarelli respinge l’offerta di amministrazione condivisa: Serve chiarezza

L’offerta di un’amministrazione condivisa, basata su una condivisione programmatica e un potenziale sostegno da parte di consiglieri provenienti da schieramenti diversi, ha suscitato una risposta perentoria da parte del candidato sindaco Roberto Cifarelli, leader della coalizione riformista. In un’intervista concessa all’ANSA, Cifarelli ha definito l’iniziativa come “una soluzione inadeguata” per affrontare le sfide che attendono la comunità.La dinamica politica che emerge dall’assemblea comunale è chiara: il sindaco uscente, Nicoletti, dispone di un solido blocco di undici consiglieri, mentre Cifarelli guida una coalizione con un peso elettorale di diciotto rappresentanti. Un numero limitato di consiglieri, due provenienti da “Progetto Comune” e uno dal Movimento 5 Stelle, rappresentano una variabile potenzialmente influente nel delicato equilibrio politico.Cifarelli, anche consigliere regionale del Partito Democratico, ha precisato che la proposta di condivisione non deve essere interpretata come una manovra di ampliamento artificiale del consenso. Piuttosto, si tratta di un riconoscimento della realtà elettorale: la coalizione riformista detiene una chiara maggioranza in Consiglio comunale. Questa affermazione sottolinea la legittimità e la necessità di un governo forte e coeso, capace di attuare un programma definito e condiviso internamente.La proposta avanzata, interpretata come un tentativo di compromesso, rischia, a detta di Cifarelli, di diluire le responsabilità e di compromettere la capacità di decisione dell’amministrazione. L’insistenza sulla necessità di una chiara maggioranza riflette una visione politica improntata alla trasparenza e alla responsabilità nei confronti dei cittadini.Ora, l’attenzione si concentra sulla posizione del sindaco Nicoletti. Cifarelli ha espresso l’intento di comprendere a fondo le intenzioni del suo predecessore, auspicando una chiarificazione immediata delle sue strategie future. La sua dichiarazione implica un’attesa vigile e un desiderio di accertare se Nicoletti intenda abbracciare un approccio collaborativo basato sul rispetto dei risultati elettorali o se opterà per una strada differente. La risposta di Nicoletti si preannuncia cruciale per definire il futuro assetto dell’amministrazione comunale e per delineare il percorso politico che la comunità dovrà affrontare.