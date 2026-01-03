Cittadinanza onoraria a Jula: un grazie a chi ha portato salute a Scanzano

Lunedì 5 gennaio, alle ore 18:30, il Palazzo Baronale di Scanzano Jonico (Matera) sarà il palcoscenico di una celebrazione che trascende la mera formalità amministrativa: il conferimento della cittadinanza onoraria al Dottor Alcibiade Jula, un gesto di profonda gratitudine emanato dall’amministrazione comunale.

Questa decisione, come sottolineato con fermezza in un comunicato ufficiale, riflette una volontà sentita e condivisa da tutta la comunità locale.

Il Sindaco Pasquale Cariello, nel suo intervento, ha espresso il profondo debito di riconoscenza che la città nutre nei confronti del Dottor Jula.

La sua scelta, più di quarant’anni fa, di insediare a Scanzano Jonico un centro radiologico all’avanguardia, ha rappresentato un atto di fede in un territorio allora privo di strutture sanitarie specialistiche.

L’iniziativa ha innescato un processo di sviluppo economico e sociale, trasformando Scanzano Jonico in un polo di riferimento per la salute e il benessere di un’ampia area del Metapontino.

L’impatto del Centro Radiologico Jula non si è limitato alla sola offerta di servizi diagnostici.

Ha catalizzato un’inversione di tendenza, incoraggiando l’insediamento di altre attività professionali e contribuendo a rafforzare l’identità e la vitalità della comunità locale.

L’infrastruttura, fin dalla sua genesi, ha incarnato un modello di eccellenza, abbracciando le più recenti innovazioni tecnologiche e garantendo standard qualitativi elevati.

La decisione di conferire la cittadinanza onoraria al Dottor Jula, come ha chiarito il Sindaco, non è stata semplicemente una scelta opportuna, ma un dovere morale verso un uomo che ha saputo coniugare professionalità, umanità e visione strategica, proiettando Scanzano Jonico in una dimensione regionale di rilevanza sanitaria.

La data del 1983, immortalata nel comunicato stampa dell’amministrazione comunale, rappresenta un punto di svolta: l’istituzione del Centro Radiologico Jula ha segnato la nascita del primo Ambulatorio di Radiodiagnostica nel Metapontino, un’entità che oggi costituisce un pilastro fondamentale dell’offerta diagnostica non solo per la Basilicata, ma anche per un bacino di utenza più ampio, grazie all’accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il centro, dunque, non è solo un’eccellenza locale, ma un tassello imprescindibile del sistema sanitario regionale, testimonianza di un investimento lungimirante che ha generato benefici duraturi per l’intera comunità.

La cerimonia di lunedì vuole celebrare non solo una persona, ma un’eredità di progresso, innovazione e dedizione al bene comune.