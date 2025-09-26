Consiglio Regionale: Agenda Fitta per il Futuro della Basilicata

Martedì 30 settembre, l’Aula Dinardo del Consiglio regionale della Basilicata, a Potenza, sarà il fulcro di una sessione ordinaria cruciale per il futuro della regione.

L’Assemblea legislativa, attraverso il suo ufficio stampa, ha comunicato il via a un’agenda densa di provvedimenti e discussioni che riflettono le sfide e le priorità attuali della comunità lucana.

L’incontro, che si terrà alle ore 15:00, si configura come un momento di confronto e decisione in cui saranno esaminati temi di rilevante impatto sociale ed economico.

In particolare, l’attenzione si concentrerà su una proposta di legge volta a rimodulare il Sistema Integrato per l’Apprendimento Permanente (SIAP), un intervento strategico volto a promuovere l’aggiornamento continuo delle competenze professionali e a sostenere i lavoratori durante le transizioni di carriera, un aspetto sempre più critico in un mercato del lavoro in rapida evoluzione.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di rendere la forza lavoro lucana più resiliente e competitiva, preparando i cittadini alle nuove esigenze del mondo del lavoro e facilitando l’adattamento a percorsi formativi personalizzati.

Parallelamente, il Consiglio affronterà un’analisi approfondita degli atti amministrativi, con particolare riguardo alle problematiche che affliggono il Servizio Sanitario Regionale.

La discussione si preannuncia complessa, data la necessità di trovare soluzioni innovative per ottimizzare le risorse, migliorare l’accessibilità alle cure e garantire la qualità dei servizi offerti alla popolazione.

L’obiettivo è affrontare le criticità esistenti, come le liste d’attesa e la carenza di personale, attraverso interventi mirati e un ripensamento delle strategie di gestione.

Un altro punto focale dell’ordine del giorno sarà dedicato alla realizzazione del Nuovo Ospedale Unico per Acuti di Lagonegro, un’opera infrastrutturale di grande importanza per il territorio del Vallo di Diano e non solo.

Il dibattito si concentrerà non solo sull’andamento dei lavori e sui tempi di consegna, ma anche sull’organizzazione interna della struttura, con l’obiettivo di garantirne l’efficienza e l’adeguatezza alle esigenze di una popolazione in evoluzione.

L’attenzione sarà rivolta all’integrazione di tecnologie all’avanguardia, alla specializzazione dei servizi offerti e alla creazione di un ambiente accogliente e orientato al paziente.

Infine, i consiglieri regionali esamineranno due disegni di legge, i cui contenuti specifici saranno oggetto di un’analisi dettagliata durante la seduta.

L’intera sessione si preannuncia come un’occasione fondamentale per il Consiglio regionale della Basilicata di confrontarsi con le sfide del presente e di definire le strategie per un futuro più prospero e inclusivo per la regione.