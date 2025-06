De Gasperi: la mostra Servus inutilis a Potenza.

Lunedì 16 giugno, alle ore 18:30, Potenza ospiterà un evento di rilievo culturale: la presentazione della mostra “Servus inutilis. Alcide De Gasperi e la politica come servizio”, un percorso espositivo promosso dalla Fondazione De Gasperi che ha già riscosso ampio interesse in altre sedi, inaugurandosi lo scorso agosto al Meeting per l’amicizia tra i popoli di Rimini, in concomitanza con il settantesimo anniversario della scomparsa dell’illustre statista trentino. La mostra, accessibile al pubblico fino a sabato 21 giugno con orario 10:00-18:30, giunge in Basilicata, frutto di un’iniziativa sostenuta dal movimento Comunione e Liberazione, dopo un articolato itinerario che l’ha vista protagonista a Bernalda, Matera e Senise, testimonianza della sua rilevanza per il territorio.“Servus inutilis”, un titolo che evoca l’umiltà e la dedizione al bene comune, non si propone come una mera celebrazione biografica. Piuttosto, ambisce a illuminare la figura di Alcide De Gasperi, statista di statura europea, attraverso un’analisi che ne esplora le sfaccettature umane, spesso celate dietro l’immagine pubblica. L’allestimento, infatti, si avvale di un ricco apparato di documenti originali, fotografie d’epoca e testimonianze dirette, per restituire al visitatore un ritratto complesso e autentico dell’uomo che ha contribuito in modo determinante alla ricostruzione dell’Italia nel dopoguerra e all’integrazione europea.La mostra intende andare oltre la narrazione degli eventi storici, focalizzandosi sulla dimensione spirituale e morale che ha animato l’azione politica di De Gasperi. Un percorso che, implicitamente, interroga il concetto stesso di servizio alla comunità e la responsabilità del politico verso le generazioni future. L’esposizione, infatti, intende offrire spunti di riflessione sulla crisi della politica contemporanea, in un’epoca segnata da disillusione e cinismo, proponendo un modello di leadership improntato all’etica, alla competenza e alla dedizione al bene comune.La cerimonia di apertura sarà preceduta da un saluto del Presidente del Consiglio Regionale, Marcello Pittella, e arricchita dagli interventi di Paolo Alli, Segretario Generale della Fondazione De Gasperi di Roma, che approfondirà il significato e la portata dell’iniziativa, e di Don Cesare Mariano, docente di Sacre Scritture, che offrirà una prospettiva teologica sull’impegno civile e sulla dimensione spirituale dell’azione politica. L’incontro, moderato da Leonardo Perfido, si prefigge di stimolare un dialogo aperto e costruttivo tra il pubblico e gli intervenuti, contribuendo a valorizzare il patrimonio culturale e storico della Basilicata e a promuovere una riflessione profonda sui valori che hanno ispirato l’azione politica di Alcide De Gasperi.