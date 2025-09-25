De Mola cambia casacca: Matera nel Cuore sfida il centrodestra

La scena politica di Matera è in fermento, segnata da una significativa riorganizzazione di forze e prospettive.

Il consigliere comunale Gianni De Mola ha formalmente aderito a “Matera nel Cuore”, un movimento di pensiero e azione che si sta rapidamente affermando come punto di riferimento per una visione alternativa di sviluppo locale.

Questa transizione rappresenta un punto di svolta, in quanto De Mola abbandona la formazione “Matera 2030”, precedentemente associata all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Nicoletti, appartenente all’area politica di centrodestra.

L’adesione di De Mola a “Matera nel Cuore”, guidata dal consigliere Giovanni Angelino, non è un semplice cambio di casacca, ma riflette una divergenza di vedute sul futuro della città.

Mentre “Matera 2030” sembra orientata verso un approccio più tradizionale e legato alle dinamiche consolidate, “Matera nel Cuore” propone un percorso inedito, volto a ripensare il ruolo di Matera nel contesto regionale e nazionale.

Questa nuova formazione politica si concentra su temi cruciali per il futuro di Matera, tra cui la sostenibilità ambientale, la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, l’inclusione sociale e lo sviluppo di un’economia circolare e resiliente.

L’attenzione è rivolta a un modello di crescita che non comprometta l’identità e le tradizioni locali, ma che, al contrario, le ponga al centro di un progetto di rinascita e progresso.

L’abbandono di “Matera 2030” da parte di un esponente di spicco come De Mola suggerisce una crescente insoddisfazione nei confronti delle politiche attuali e un desiderio di cambiamento da parte di una fetta sempre più ampia della popolazione.

La sua scelta, inoltre, rafforza la posizione di “Matera nel Cuore” all’interno del panorama politico locale, indicando una crescente rilevanza del movimento e una potenziale capacità di influenzare le decisioni future.

L’operazione può essere interpretata come un segnale di ridefinizione degli equilibri politici a Matera, con un’apertura a nuove dinamiche e una potenziale sfida all’egemonia della maggioranza di centrodestra.

La presenza di De Mola in “Matera nel Cuore” porta con sé competenze e un’esperienza amministrativa che potranno contribuire a delineare in modo più preciso le proposte e le strategie del movimento, aprendo nuove prospettive per la città e per i suoi cittadini.

Si prospetta, quindi, un periodo di intensa attività politica, con un dibattito acceso sulle priorità e le modalità di sviluppo di Matera.