Etica, Femminicidio e Cambiamento: Una Riflessione Urgente

La necessità di una profonda revisione etica della politica emerge con urgenza, un imperativo che trascende la mera gestione del consenso per abbracciare una responsabilità radicata nei valori di giustizia e protezione dei diritti umani.

L’esperienza del convegno “Il femminicidio e le violenze di genere”, tenutosi a Matera, offre uno spunto cruciale per analizzare le sfide attuali e delineare un percorso di cambiamento.

Il dibattito, promosso dal Consiglio regionale della Basilicata in collaborazione con l’Osservatorio permanente del Ministero della Giustizia, non si limita a un bilancio operativo, ma si configura come un invito a una riflessione stratificata.

Da un lato, la necessità di un rafforzamento del quadro giuridico, un’analisi attenta delle normative nazionali ed europee, e una traduzione efficace di queste in strumenti concreti di supporto alle vittime.

Questo implica non solo l’aggiornamento legislativo, ma anche una comprensione profonda delle dinamiche sociali e culturali che alimentano la violenza di genere.

Tuttavia, il contributo istituzionale non può esaurirsi nella dimensione legislativa.

L’emergenza richiede un impegno più ampio, un ripensamento dei modelli culturali e sociali che perpetuano disuguaglianze e stereotipi dannosi.

La prevenzione emerge come fulcro di un approccio olistico, un investimento a lungo termine che mira a disinnescare le radici stesse della violenza.

Questa prevenzione non è una semplice assenza di reato, ma un processo attivo di educazione al rispetto, alla parità e all’empatia, che si avvia fin dalla prima infanzia.

La scuola assume, in questo contesto, un ruolo strategico, non solo come luogo di trasmissione di conoscenze, ma come palestra di crescita civile e morale.

Un’educazione che promuova la consapevolezza delle proprie responsabilità, la capacità di ascolto e la tolleranza verso il diverso.

Parallelamente, è fondamentale la creazione di reti di supporto solide e durature, capaci di intercettare le situazioni di vulnerabilità e offrire alle vittime percorsi di uscita dalla violenza, garantendo loro protezione, assistenza legale e psicologica.

Le istituzioni regionali, come dimostra l’iniziativa lucana, hanno un ruolo catalizzatore in questo processo, promuovendo la collaborazione tra diversi attori – scuole, servizi sociali, associazioni, forze dell’ordine – e garantendo risorse economiche stabili per sostenere i centri antiviolenza e i servizi territoriali.

La sfida, dunque, non è solo quella di punire i responsabili, ma di costruire una società più giusta, inclusiva e sicura per tutte e tutti.

Un cambiamento profondo che richiede un impegno costante, una visione condivisa e un’etica della responsabilità che trascenda gli interessi di breve termine.