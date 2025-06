Forze dell’ordine gratis sui mezzi: sicurezza e coesione sociale in Basilicata

L’iniziativa legislativa presentata dal consigliere regionale Alessandro Galella (Fratelli d’Italia) al Consiglio Regionale della Basilicata, mira a ridefinire il rapporto tra sicurezza pubblica e mobilità sostenibile, introducendo un beneficio specifico per le forze dell’ordine che operano nella regione. La proposta, formalizzata attraverso una modifica alla normativa vigente in materia di trasporto pubblico, non si configura semplicemente come un vantaggio economico, ma come una strategia più ampia volta a rafforzare la presenza istituzionale e a potenziare la sicurezza a bordo dei mezzi di trasporto.Il fulcro della proposta risiede nella possibilità per il personale delle forze dell’ordine – sia coloro che hanno la residenza professionale nella regione, sia i residenti in Basilicata – di usufruire dei servizi di trasporto pubblico senza oneri economici. Questo beneficio, lungi dall’essere un semplice privilegio, è concepito come un elemento integrante di una visione più ampia, volta a creare una sinergia tra le istituzioni e la comunità.Il consigliere Galella ha sottolineato come l’agevolazione sia intrinsecamente legata a un incremento della sicurezza a bordo dei mezzi pubblici. L’accesso gratuito non sarà indiscriminato; sarà subordinato a un processo di identificazione e riconoscimento che garantirà la possibilità di utilizzare le forze dell’ordine come presidi di sicurezza proattivi. Questa presenza istituzionale mirerà a supportare il personale di bordo, fornendo un aiuto immediato in caso di necessità, contribuendo al mantenimento dell’ordine e prevenendo potenziali situazioni di conflitto. L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di riflessione sul ruolo delle forze dell’ordine nella vita quotidiana, non solo come garanti dell’applicazione della legge, ma anche come presenza rassicurante e di supporto alla cittadinanza. L’integrazione delle forze dell’ordine nei sistemi di trasporto pubblico rappresenta un’opportunità per migliorare la percezione di sicurezza e per favorire un senso di comunità più forte.Si tratta, dunque, di un’azione che va oltre la semplice concessione di un beneficio economico, rappresentando un investimento nella sicurezza e nella coesione sociale della Basilicata, un approccio innovativo che potrebbe fornire un modello replicabile anche in altre regioni italiane. L’obiettivo è creare un circolo virtuoso in cui il supporto alle forze dell’ordine si traduce in una maggiore sicurezza per tutti i cittadini che utilizzano i mezzi di trasporto pubblico, contribuendo a una mobilità più sicura e inclusiva.