Fratelli d’Italia: Niente Rimpasti, Priorità al Programma in Basilicata.

La questione di un potenziale rinnovamento della Giunta regionale, emersa recentemente attraverso dichiarazioni del capogruppo consiliare, non figura all’ordine del giorno di Fratelli d’Italia Basilicata.

Piergiorgio Quarto, coordinatore provinciale, nega con fermezza l’apertura a qualsivoglia trattativa in tal senso, ribadendo la priorità assoluta conferita all’attuazione rigorosa del programma governativo in atto.

La strategia politica del partito si concentra ora esclusivamente sul consolidamento dell’azione amministrativa, orientata a fornire risposte tangibili e mirate ai cittadini lucani.

L’impegno si traduce in un lavoro costante e responsabile sui fronti strategici per la crescita e lo sviluppo della regione, con un focus particolare sulle aree che ne determinano la vitalità economica e sociale.

L’approccio di Fratelli d’Italia all’interno della coalizione di governo è definito non da logiche di potere o riassetto delle poltrone, bensì dalla qualità delle politiche implementate e dai risultati concreti conseguiti.

Si riconosce infatti che la tenuta di un’amministrazione efficiente e proiettata al futuro dipende imprescindibilmente da una stabilità interna e una continuità operativa che evitano bruschi stravolgimenti.

Un elemento centrale di questo impegno è rappresentato dalla definizione e dall’approvazione del bilancio pluriennale regionale.

Questo documento non è considerato un mero adempimento burocratico, ma lo specchio che riflette l’affidabilità e la coerenza dell’azione di governo.

Esso incarna le scelte programmatiche e le attività progettate per rispondere alle esigenze primarie della comunità lucana, spaziando dalla garanzia di servizi sanitari adeguati all’incentivazione di un’agricoltura sostenibile, dalla realizzazione di infrastrutture strategiche alla promozione di uno sviluppo economico inclusivo, dalla tutela del diritto al lavoro alla valorizzazione del patrimonio territoriale e alla salvaguardia delle identità locali.

In definitiva, Fratelli d’Italia concentra le proprie energie politiche e amministrative su questo strumento fondamentale di pianificazione, consci del fatto che la sua concretezza e la sua capacità di tradursi in benefici reali per i cittadini rappresentano il metro di giudizio più significativo dell’impegno profuso e della responsabilità assunta nei confronti della Basilicata.

Il focus resta saldamente ancorato alla concretezza dei risultati e alla capacità di rispondere alle esigenze reali della comunità lucana.