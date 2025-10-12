Giornata del Ricordo: la Basilicata lotta per la sicurezza sul lavoro

La Giornata del Ricordo delle Vittime del Lavoro trascende la mera commemorazione: è un monito vibrante, un appello all’umanità e alla responsabilità collettiva che investe l’intera comunità lucana.

La Regione Basilicata, con la voce dell’Assessore Cosimo Latronico, ribadisce un impegno solenne, non solo formale, ma permeato da un’azione concreta e profondamente umana, volta a prevenire che simili tragedie si ripetano.

Il tema della sicurezza sul lavoro, in Basilicata, si intreccia indissolubilmente con la storia sociale ed economica del territorio, un legame che impone una riflessione seria e un’azione decisa.

Ogni incidente mortale, ogni infortunio grave, non è un semplice dato statistico, ma la cesura brutale di una storia personale, la negazione di un futuro, un vuoto incolmabile per le famiglie e per la comunità.

Dietro ogni numero, si celano sogni infranti, aspirazioni recise, potenzialità non sviluppate.

Il lavoro, per sua natura, dovrebbe rappresentare un motore di progresso, un’opportunità di crescita personale e professionale, un ambiente sicuro e stimolante.

Non può, e non deve mai, essere sinonimo di rischio esistenziale, di precarietà, di abbandono.

L’impegno regionale non si limita alla retorica, ma si traduce in azioni concrete.

L’assegnazione delle zone carenti per il settore dell’emergenza-urgenza, un risultato storico, testimonia un cambiamento di paradigma nella gestione della sanità lucana.

La sottoscrizione di 16 contratti a tempo indeterminato per medici dell’emergenza, frutto di una sinergia tra l’ASL e le istituzioni, garantisce non solo una maggiore copertura del territorio, ma anche la stabilizzazione di professionisti che sono in prima linea nella salvaguardia della vita umana, inclusa quella delle vittime di incidenti sul lavoro.

Questa stabilizzazione, a sua volta, infonde fiducia e sicurezza nella risposta alle emergenze, minimizzando i tempi di intervento e massimizzando le possibilità di sopravvivenza.

L’Assessore Latronico sottolinea l’importanza cruciale di un approccio integrato e collaborativo, che coinvolga attivamente enti ispettivi, aziende sanitarie locali, sindacati e datori di lavoro.

Tuttavia, la vera trasformazione richiede un profondo cambiamento culturale, un’inversione di prospettiva che metta la vita umana al centro di ogni decisione economica e produttiva.

L’educazione alla sicurezza, fin dalla scuola, deve instillare nei giovani il valore inestimabile della vita e la consapevolezza che la sicurezza non è un costo da evitare, ma un investimento indispensabile per un futuro sostenibile e prospero.

La sicurezza non limita la produttività, ma la potenzia, creando un ambiente di lavoro più efficiente, stimolante e gratificante per tutti.

Promuovere una cultura della prevenzione significa proteggere il capitale umano, il vero motore dello sviluppo economico e sociale della Basilicata.