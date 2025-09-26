Incendio a Bernalda: Regione Basilicata vara piano di 500.000 euro

Il recente incendio che ha flagellato il territorio di Bernalda, in prossimità di Metaponto, ha innescato una risposta tempestiva e articolata da parte della Regione Basilicata, manifestando un impegno concreto verso la ripresa delle aree colpite e il sostegno alle comunità interessate.

Lungi dall’essere una semplice reazione emergenziale, l’azione regionale si configura come un processo strutturato volto a garantire un risarcimento equo e a promuovere la resilienza del territorio.

Un elemento cruciale di questa risposta è rappresentato dall’attivazione di un bando, alimentato con una dotazione finanziaria di 500.000 euro, con scadenza fissata al 2025, che mira a compensare integralmente le perdite subite dalle proprietà private.

Questa misura, particolarmente sensibile alle esigenze del settore turistico, prevede un focus specifico su campeggi e attività ricettive, vitali per l’economia locale e per la promozione del territorio.

La rapidità con cui è stato varato il bando riflette l’urgenza di mitigare l’impatto economico negativo dell’incendio e di reinnescare un circolo virtuoso di sviluppo.

Parallelamente all’assistenza diretta alle proprietà private, la Regione sta affrontando con rigore la valutazione dei danni alle infrastrutture pubbliche.

La comunicazione preliminare proveniente dal Comune di Bernalda ha fornito una prima indicazione dell’entità delle perdite, che, pur significative, non risultano sufficienti, allo stato attuale, per giustificare la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, come disciplinato dal Codice della Protezione Civile.

Tale qualificazione richiederebbe infatti l’insorgere di condizioni particolarmente gravi e diffuse.

Tuttavia, la Regione riconosce la necessità di un intervento mirato e coordinato.

L’evento potrebbe rientrare nella categoria delle emergenze di rilievo regionale, che implica una collaborazione sinergica tra diversi enti e l’impiego di risorse straordinarie a livello regionale.

In quest’ottica, la Deliberazione di Giunta n.

460 del 5 agosto 2025 fornisce il quadro normativo per il riconoscimento dello stato di emergenza regionale, subordinato alla ricezione di una relazione tecnica approfondita da parte del Comune.

Quest’ultima dovrà contenere non solo rilievi fotografici dettagliati, ma anche una stima preliminare dei danni complessivi e delle risorse necessarie per la ricostruzione e la riqualificazione del territorio.

La Regione Basilicata ribadisce la propria ferma disponibilità a mobilitare ogni strumento previsto dalla normativa vigente per sostenere attivamente le comunità colpite, non solo attraverso misure di risarcimento economico, ma anche attraverso la promozione di iniziative di prevenzione e di sensibilizzazione, al fine di ridurre il rischio di futuri eventi calamitosi e di rafforzare la resilienza del territorio lucano.

L’attenzione si concentra non solo sulla riparazione dei danni materiali, ma anche sul sostegno psicologico e sociale alle persone colpite, promuovendo un approccio olistico alla gestione dell’emergenza.