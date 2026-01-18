Indennità in Basilicata: polemiche, chiarimenti e futuro sociale.

La recente approvazione da parte del Consiglio regionale della Basilicata, riguardante le indennità differite, ha generato un’ondata di polemiche che necessitano di un’analisi approfondita e di una comunicazione trasparente.

Il Presidente della Regione, Vito Bardi, ha prontamente voluto stemperare ogni fraintendimento, precisando con fermezza che non è stata introdotta alcuna forma di vitalizio né privilegio, un punto cruciale spesso distorto nella narrazione pubblica.

La normativa in questione, lungi dall’essere un’innovazione regionale, si inserisce in un quadro più ampio già presente in sedici altre regioni italiane, dalla Lombardia alla Sardegna, testimoniando una pratica condivisa a prescindere dalle appartenenze politiche.

La sua natura è intrinsecamente contributiva e volontaria, operante unicamente al raggiungimento dell’età pensionabile, escludendo qualsiasi automatismo o predeterminazione.

Tuttavia, la consapevolezza che la comunicazione possa aver generato confusione ha spinto la Giunta a intraprendere un percorso di miglioramento e chiarimento.

In collaborazione con la maggioranza consiliare, sono stati definiti due obiettivi primari che si tradurranno in modifiche legislative precise: la completa disconnessione del sistema contributivo da qualsiasi fondo di finanziamento e l’eliminazione di qualsiasi riferimento o potenziale collegamento con la retroattività.

Il fondo, interamente alimentato dalle rinunce volontarie mensili delle indennità dei consiglieri regionali, rimarrà intatto e verrà interamente destinato a interventi a sostegno del tessuto sociale, indirizzati a proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione, in modo coerente con le modifiche legislative che saranno apportate.

È fondamentale sottolineare che queste risorse non sono e non saranno mai collegate a sistemi contributivi esterni, garantendo la loro destinazione esclusiva a finalità sociali.

Si ribadisce con forza il carattere del tutto facoltativo dell’adesione, un principio cardine che esclude qualsiasi imposizione o automatismo.

Questo approccio democratico mira a chiudere definitivamente la discussione su questo tema specifico, consentendo di concentrare l’attenzione sulle reali priorità dei cittadini lucani.

In qualità di Presidente della Regione, il Governatore Bardi si dichiara garante di una politica improntata alla trasparenza, alla responsabilità e all’unità istituzionale, riconoscendo l’importanza di un dialogo continuo con la cittadinanza, che implica ascolto, chiarezza espositiva e, ove necessario, un continuo processo di miglioramento delle decisioni prese, nel perseguimento del bene comune.

La politica deve essere sempre al servizio dei cittadini, attenta alle loro esigenze e capace di rispondere con efficacia e trasparenza.