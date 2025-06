Lega in Basilicata: festa, dialogo e sguardo al futuro a Venosa

Il 6 e il 7 settembre, Venosa, cuore pulsante della Basilicata, si appresta ad accogliere la seconda edizione della Festa Regionale della Lega. L’evento, annunciato ufficialmente, si configura non come una mera celebrazione, ma come un laboratorio politico, un punto di convergenza aperto a militanti, sostenitori e, soprattutto, a tutti i cittadini lucani desiderosi di partecipare attivamente al dibattito pubblico.La decisione di ospitare la festa a Venosa non è casuale. La città, custode di una storia millenaria, rappresenta un simbolo di identità e resilienza per la regione. L’organizzazione ha preceduto un’attenta disamina dei risultati elettorali recenti, un esercizio di introspezione volto a decifrare i segnali emersi dalle urne e a misurare l’effettivo radicamento del partito nel tessuto sociale lucano. Il commissario regionale, Pasquale Pepe, ha sottolineato come questo riscontro confermi la capacità della Lega di intercettare le istanze e le aspirazioni che emergono dalle diverse realtà territoriali, dalle aree urbane alle zone interne, spesso marginalizzate e bisognose di un’attenzione mirata.La Festa di Venosa si propone di essere molto più di un raduno di militanti. Sarà un’occasione per delineare le linee guida della programmazione futura, orientata a rispondere concretamente alle esigenze dei cittadini. In questo contesto, è prevista un’iniziativa estiva di rilevanza nazionale, incentrata sul tema del decreto sicurezza – un nodo cruciale nel dibattito politico contemporaneo – che vedrà la partecipazione di esponenti di spicco del movimento leghista. Parallelamente, il calendario del partito lucano si arricchisce di altri appuntamenti significativi. Il 20 settembre, Potenza ospiterà un evento pubblico dedicato all’analisi approfondita delle questioni politiche e amministrative più urgenti, mentre il 28 settembre la delegazione della Lega Basilicata si unirà all’appuntamento nazionale di Pontida, un momento simbolico e di forte impatto emotivo per la comunità leghista.La Lega Basilicata, attraverso queste iniziative, intende rafforzare il proprio ruolo di forza politica propositiva e dialogante, impegnata attivamente nella costruzione di un futuro per la regione che tenga conto delle sue specificità, valorizzando il suo patrimonio culturale e promuovendo lo sviluppo economico e sociale. L’apertura al dialogo e l’offerta di spazi di approfondimento su temi strategici per il futuro della Basilicata e del Paese testimoniano la volontà di un partito che si pone come punto di riferimento per un’intera comunità.