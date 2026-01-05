Lucani in Venezuela: la Basilicata esprime vicinanza e sostegno.

La comunità lucana in Venezuela vive una fase di profonda inquietudine, un sentimento che si propaga attraverso l’oceano, raggiungendo la Basilicata e suscitando un sincero atto di vicinanza da parte delle istituzioni regionali.

Il presidente della Commissione dei lucani nel mondo e presidente del Consiglio regionale, Marcello Pittella, esprime la sua preoccupazione, riconoscendo la complessità e la precarietà che affliggono le famiglie lucane in Venezuela, le quali si confrontano con sfide crescenti e incertezze per il futuro.

Questa situazione non è un evento isolato, ma l’accentuazione di una condizione già fragile, esacerbata da recenti sviluppi geopolitici e sociali.

La quotidianità si fa pesante, la sicurezza è compromessa e la serenità familiare è costantemente minacciata.

È un quadro che riflette le difficoltà intrinseche a un contesto socio-economico in rapida evoluzione, dove la stabilità diventa un bene prezioso e raro.

Il presidente Pittella ha immediatamente avviato un confronto con Antonio Capasso Miele, referente dell’Associazione Civil Regional Basilicata en Venezuela, dimostrando un impegno concreto e tempestivo.

Questa iniziativa sottolinea la volontà della Regione Basilicata di monitorare attentamente l’andamento degli eventi e di mantenere un canale di comunicazione aperto e continuo con la comunità lucana all’estero.

La dispersione geografica non diminuisce, anzi rafforza, il senso di appartenenza alla terra natale.

I lucani nel mondo rappresentano un tassello fondamentale del mosaico identitario regionale, custodi di tradizioni, valori e ricordi che trascendono i confini nazionali.

La Regione Basilicata si sente responsabile nei loro confronti, animata da un dovere morale e da un profondo affetto.

L’impegno della Regione non si limita a parole di conforto, ma si traduce in un sostegno attivo e mirato, volto a fornire risposte concrete alle esigenze delle famiglie lucane in Venezuela.

Si tratta di un investimento nel futuro, un atto di solidarietà che mira a preservare il legame storico e culturale che unisce la Basilicata alla sua diaspora, consapevole che la forza di una comunità si misura anche dalla capacità di tendere la mano a chi si trova in difficoltà, ovunque si trovi nel mondo.

La resilienza dei lucani in Venezuela è una fonte di ispirazione, e la Basilicata si propone di essere al loro fianco, pronta ad affrontare insieme le sfide che il futuro riserva.