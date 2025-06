Lutto a Potenza: addio all’assessore Enrico Torlo, lutto cittadino

La comunità di Potenza è in lutto. Enrico Torlo, stimato assessore comunale all’Urbanistica, si è spento all’età di 60 anni, lasciando un vuoto significativo nel tessuto amministrativo e sociale della città. In segno di profondo cordoglio e rispetto per la sua figura, il sindaco Vincenzo Telesca ha proclamato un lutto cittadino per la giornata di venerdì 13 giugno, giorno delle esequie.La decisione, comunicata dall’Ufficio Stampa del Comune, riflette non solo il dolore per la perdita di un servitore pubblico dedito al bene comune, ma anche il riconoscimento del contributo che l’assessore Torlo ha offerto alla crescita e all’evoluzione urbanistica della città. Il lutto cittadino prevede l’osservanza di un minuto di silenzio durante la celebrazione funebre, che si terrà nella Cattedrale alle ore 10:30, invitando tutti i cittadini a partecipare in un momento di raccoglimento e condivisione.La manifestazione del cordoglio pubblico si concretizzerà attraverso una serie di disposizioni formali. Le bandiere comunali saranno esposte a mezz’asta, il gonfalone sarà listato a lutto, e verrà allestita una camera ardente nella Sala delle Commissioni Consiliari, in Piazza Matteotti. Questa scelta mira a rendere omaggio all’assessore in un luogo simbolo della vita politica cittadina, offrendo alla cittadinanza l’opportunità di rendere visita al feretro.La camera ardente sarà aperta alla cittadinanza giovedì 12 giugno, dalle ore 18:00 alle 22:00, e venerdì 13 giugno, dalle ore 7:30 alle 10:15, offrendo un ampio arco temporale per permettere a un numero significativo di persone di esprimere il proprio cordoglio. Il corteo funebre, che partirà da Piazza Matteotti, si dirigerà quindi verso il Duomo, suggellando un percorso di vita dedicato alla collettività. La scomparsa di Enrico Torlo rappresenta una perdita per la città, e questo lutto cittadino testimonia la profonda stima e il rispetto che la comunità nutriva per la sua figura.