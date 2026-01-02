Matera 2026: Innovazione, Sostenibilità e Rigenerazione Urbana

Il 2026 si configura come un anno di cruciale significato per Matera, erede di un titolo prestigioso – Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo – ma anche come un crocevia di sfide concrete che ne delineeranno il futuro.

In una recente conferenza stampa, il sindaco Antonio Nicoletti ha delineato un piano d’azione volto a capitalizzare il potenziale derivante da questa designazione, proiettando la città verso un’evoluzione strategica e sostenibile.

L’attenzione si concentra in particolare sulla Casa delle Tecnologie Emergenti (Cte), fulcro di un ambizioso ecosistema di innovazione.

L’accordo siglato con il Centro Nazionale di Ricerca rappresenta una pietra miliare, sancendo l’istituzione di una sede permanente all’interno di Cte, sotto l’egida del Centro Interdipartimentale di Scienze della Città.

Questa partnership strategica non si limita a fornire un supporto analitico all’amministrazione comunale, ma ambisce a costruire un centro di eccellenza dedicato allo studio approfondito delle dinamiche urbane.

L’analisi comprenderà non solo le infrastrutture e l’impiantistica, ma anche le scienze del turismo, abbracciando un approccio multidisciplinare essenziale per la costruzione di un modello di sviluppo urbano che coniughi innovazione, sostenibilità e inclusione sociale.

Un ulteriore impulso è garantito dalla collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), che permette di superare la scadenza originaria del progetto Cte e di proseguire le attività anche nel 2026.

La Fondazione Matera-Basilicata 2019 sarà il veicolo per la gestione delle risorse residue, pari a circa 1,5 milioni di euro, che saranno reinvestite nello sviluppo di Cte e nella promozione dell’anno da Capitale Mediterranea.

L’obiettivo è consolidare il ruolo della Cte come motore di innovazione, offrendo opportunità concrete a imprese, giovani, centri di competenza e istituzioni.

La piattaforma si propone come un punto di riferimento per le tecnologie emergenti, favorendo l’integrazione di nuove competenze e soluzioni nel tessuto economico locale e promuovendo un’economia circolare e resiliente.

Il 2026 sarà inoltre caratterizzato da un’intensificazione dei cantieri, con l’obiettivo di accelerare la realizzazione di infrastrutture strategiche.

In particolare, si punta ad anticipare l’apertura del cineteatro “Duni” a marzo, un mese prima della data prevista, e a rendere agibile piazza della Visitazione entro la metà dell’anno.

Un’attenzione particolare sarà dedicata all’ex area Barilla, un’opportunità unica per la riqualificazione urbana, con l’avvio di un dialogo costruttivo con i proprietari e il coinvolgimento attivo della comunità locale.

Questo progetto ambisce a trasformare un’area degradata in un polo di attrazione, capace di generare nuove opportunità di lavoro e di migliorare la qualità della vita dei residenti, integrando soluzioni di mobilità sostenibile e spazi pubblici di qualità.

Il piano complessivo mira a posizionare Matera come un modello di rigenerazione urbana, capace di coniugare la conservazione del patrimonio culturale con l’innovazione tecnologica e l’inclusione sociale, proiettando la città verso un futuro di prosperità e sostenibilità.