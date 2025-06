Matera, ballottaggio diviso: Cifarelli vigila, focus sulla SS7

Nonostante l’esito del ballottaggio che ha visto Antonio Nicoletti elezione a sindaco di Matera con un margine di soli 709 voti, Roberto Cifarelli, consigliere regionale del Partito Democratico, ribadisce il proprio impegno istituzionale e l’intenzione dell’opposizione di operare con responsabilità, mantenendo una voce critica ma costruttiva sia nel Consiglio Regionale che nell’arena comunale.L’affermazione di Nicoletti, seppur vittoriosa, non cancella la significativa adesione che le liste a sostegno di Cifarelli hanno riscosso, indicando una divisione profonda nel tessuto elettorale materano. In questo contesto, la responsabilità di delineare le strategie e le politiche future ricade ora sulle spalle del sindaco eletto, chiamato a rispondere alle aspettative di una comunità polarizzata.L’analisi del risultato elettorale richiede una riflessione più ampia sulla percezione del progetto civico proposto da Cifarelli e sulle ragioni che hanno portato alla preferenza per l’avversario. Il dato di 709 voti a separare i due candidati evidenzia la fragilità dell’unità elettorale e la necessità di un profondo rinnovamento nel dialogo con i cittadini.Nel frattempo, l’attività politica del PD lucano continua con un’attenzione particolare alle infrastrutture. Insieme ai colleghi regionali Piero Lacorazza e Piero Marrese, anch’egli attivo nella Basilicata Democratica, Cifarelli ha presentato un’interrogazione urgente riguardante le condizioni critiche della Strada Statale 7, arteria vitale che collega la Basentana al cuore della città dei Sassi. La domanda sollevata non si limita alla mera segnalazione di un problema, ma mira a ottenere chiarimenti sullo stato di avanzamento dei lavori, sui finanziamenti stanziati e sulle tempistiche previste per il completamento dell’opera.Questa iniziativa dimostra l’impegno del PD a tutela degli interessi dei cittadini e la volontà di mantenere una vigilanza costante sull’azione della Giunta regionale, indipendentemente dall’esito delle elezioni comunali. La Strada Statale 7 rappresenta, infatti, un nodo cruciale per lo sviluppo economico e la connessione tra le diverse aree della regione, e il suo degrado incide negativamente sulla qualità della vita dei cittadini e sulla competitività del territorio. L’interrogazione si pone quindi come primo atto di un’azione di controllo che il gruppo consiliare intende proseguire con determinazione, al fine di garantire un futuro più prospero e connesso per la Basilicata.