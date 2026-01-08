Matera: Bando per Sostenere i Caregiver Familiari

L’Amministrazione comunale di Matera, con un gesto concreto di riconoscimento, istituisce un bando pubblico volto a sostenere economicamente i caregiver familiari, figure spesso invisibili ma imprescindibili per il tessuto sociale.

Questa iniziativa, annunciata dal sindaco Antonio Nicoletti, rappresenta un investimento nel capitale umano e un atto di profonda attenzione verso coloro che quotidianamente si dedicano alla cura di persone vulnerabili.

Il presente avviso, finanziato dal Fondo nazionale per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare, si propone di mitigare il complesso intreccio di sfide assistenziali ed economiche che gravano sui nuclei familiari impegnati nell’assistenza di persone con disabilità grave o gravissima.

Si tratta di un supporto non solo finanziario, ma anche simbolico, che mira a valorizzare il ruolo di cura come servizio essenziale alla comunità.

L’intervento si rivolge a caregiver familiari maggiorenni, residenti nel Comune di Matera e conviventi con la persona assistita per almeno sei mesi, che non abbiano precedentemente beneficiato di simili iniziative.

L’entità del contributo, erogato in un’unica soluzione, varia in base alla gravità della disabilità: 500 euro per l’assistenza a persone con disabilità gravissima e 400 euro per l’assistenza a persone con disabilità grave.

L’erogazione è subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le ore 12 del 23 gennaio 2026.

Le istanze saranno esaminate secondo una rigorosa graduatoria, basata su criteri oggettivi e ponderati.

La valutazione terrà conto non solo della severità della disabilità, misurata attraverso specifiche certificazioni mediche, ma anche della durata dell’impegno assistenziale, dell’impatto sulla stabilità lavorativa ed economica del caregiver e della situazione socio-economica del nucleo familiare, determinata dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Questo bando non è semplicemente un atto amministrativo, ma un riconoscimento del valore intrinseco del lavoro di cura, spesso silenzioso e non retribuito, che permette di mantenere nel tessuto sociale persone altrimenti impossibili da sostenere.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio contesto di politiche sociali volte a promuovere l’autonomia, la dignità e l’inclusione delle persone con disabilità e a sostenere i loro caregiver, elementi cruciali per la costruzione di una comunità solidale e attenta alle esigenze di tutti i suoi membri.

Si auspica che questo gesto di attenzione stimoli una riflessione più ampia sul ruolo della cura nella società e sulla necessità di fornire un adeguato sostegno a chi si dedica a questa attività essenziale.