Matera Capitale Mediterranea: un futuro di cultura e innovazione.

Matera si appresta a incarnare un ruolo di primaria importanza nel panorama culturale europeo e mediterraneo, assumendo nel 2026 il titolo di Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo.

Un’opportunità trasformativa, sottolineata dal sindaco Antonio Nicoletti, che ambisce a proiettare la città dei Sassi come fulcro di innovazione, scambio interculturale e rigenerazione urbana.

L’iniziativa si configura non come un evento isolato, ma come catalizzatore di un processo di sviluppo a lungo termine, destinato a plasmare il futuro di Matera.

Il quadro economico a disposizione, pari a circa nove milioni di euro, frutto di un articolato mix di finanziamenti ministeriali, regionali e derivanti dalla valorizzazione delle tecnologie emergenti locali, testimonia l’impegno congiunto di enti pubblici e privati.

L’amministrazione si dimostra flessibile, aprendo alla possibilità di integrare ulteriori risorse attraverso la tassa di soggiorno, previa condivisione con gli operatori del settore, per garantire una programmazione ambiziosa e sostenibile.

La rapidità con cui è stato raggiunto questo livello di finanziamento, in un contesto economico complesso, evidenzia la capacità di Matera di attrarre investimenti e di costruire partnership strategiche.

In linea con l’obiettivo di coinvolgere un pubblico ampio e diversificato, a livello nazionale e internazionale, è prevista a breve la pubblicazione di una manifestazione di interesse per la realizzazione di eventi culturali.

L’iniziativa si avvarà del supporto di un tavolo di indirizzo congiunto, che vedrà la partecipazione attiva del Governo, della Regione Basilicata e della Fondazione Matera-Basilicata 2019, per garantire un coordinamento efficace e una visione condivisa.

Il programma completo sarà presentato in data odierna, in un evento pubblico aperto alla cittadinanza.

La collaborazione con Tétouan, la capitale med 2026 gemella, rappresenta un elemento cruciale di questa iniziativa, con l’obiettivo di rilanciare i rapporti diplomatici e culturali tra Italia e Marocco.

La programmazione congiunta include progetti condivisi nei settori dell’archeologia e della musica, ma l’attenzione si estende anche a discipline come lo sport e il cinema, riflettendo la volontà di creare un’offerta culturale poliedrica e inclusiva.

Il sindaco Nicoletti sottolinea con forza che Matera 2026 non debba essere percepita come un traguardo finale, bensì come un punto di partenza per una crescita sostenibile e duratura.

I benefici attesi non si misurano solo in termini di affluenza turistica e dati economici immediati, ma soprattutto in termini di rafforzamento della reputazione internazionale di Matera e apertura verso nuovi mercati.

L’iniziativa si propone di stimolare l’innovazione tecnologica, promuovere la rigenerazione urbana e rafforzare il tessuto imprenditoriale locale, creando opportunità di sviluppo a lungo termine che vadano oltre il mero ambito turistico.

L’obiettivo ultimo è posizionare Matera come un centro di eccellenza nel dialogo interculturale e nell’innovazione, in grado di ispirare e influenzare positivamente l’intero bacino del Mediterraneo.