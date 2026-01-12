Matera, Consiglio Provinciale: Affluenza Alta e Quadro Politico Frammentato

Il rinnovo del Consiglio Provinciale di Matera si è concluso con un quadro politico frammentato, delineato da un’affluenza elettorale significativamente alta (87,28% sui 401 aventi diritto al voto, con una prevalenza di elettori uomini – 248 su 102 donne) e che riflette una complessa rete di alleanze locali.

L’assemblea elettorale, composta dai sindaci e dai consiglieri comunali di 31 Comuni della provincia, ha espresso la propria preferenza, assegnando seggi a quattro diverse coalizioni.

La lista “Radici e Territorio” si conferma forza dominante, conquistando tre seggi grazie alla solida leadership di Vita Maria Scocuzza, che si aggiudica il più alto numero di voti ponderati (7.841), seguita da Francesca Mazzoccoli (7.469) e Angelo Montemurro (6.454).

Questo risultato suggerisce un forte radicamento del movimento nelle dinamiche territoriali e una capacità di mobilitazione diffusa tra le amministrazioni locali.

“Uniti per la Provincia” ottiene un risultato analogo, portando in consiglio Domenico Schiavo (7.500), Claudio Scarnato (6.458) e Maria Teresa Camardella (6.278).

La coalizione dimostra una coesione interna e una capacità di rappresentare interessi diversificati all’interno della provincia.

La lista “Insieme per la Provincia di Matera” si posiziona al terzo posto, eleggendo Carlo Ruben Stigliano (6.588), Antonella Bilotta (5.522) e Alberto Marzano (5.211).

Il risultato, pur inferiore alle prime due coalizioni, testimonia una presenza significativa nel panorama politico locale e una capacità di attrarre consensi tra le amministrazioni comunali.

Infine, “Azione con Calenda” si aggiudica un singolo seggio, con Gaetano Garzone (5.427) eletto.

Un risultato che, pur limitato in termini di rappresentanza numerica, evidenzia la presenza di una corrente politica riformista all’interno del consiglio provinciale e segnala un potenziale di crescita futura.

L’esame dei voti ponderati complessivi – 27.296 per “Radici e Territorio”, 26.221 per “Uniti per la Provincia”, 24.249 per “Insieme per la Provincia di Matera” e 14.121 per “Azione con Calenda” – offre una fotografia più precisa della distribuzione delle forze politiche in campo e del peso relativo di ciascuna coalizione nell’amministrazione provinciale.

La composizione del nuovo consiglio delineata da questo risultato elettorale si preannuncia ricca di sfide e potenziali alleanze, con un inevitabile gioco di compromessi per affrontare le complesse problematiche dello sviluppo economico, sociale e ambientale del territorio materano.