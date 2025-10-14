Matera, definite le presidenze delle Commissioni: un equilibrio politico.

A Matera, si è conclusa una complessa fase di consultazioni politiche che ha portato alla definizione delle presidenze delle Commissioni Consiliari, segnando un momento cruciale per l’indirizzo amministrativo e la governance del territorio.

L’accordo, raggiunto nella sede comunale “Arrigoni”, riflette un delicato bilanciamento di forze e sensibilità politiche, delineando un quadro operativo destinato a influenzare significativamente le priorità dell’azione amministrativa nei prossimi mesi.

La Commissione Ambiente, Parchi e Igiene Urbana, fulcro di un dibattito sempre più urgente per la tutela del paesaggio e la sostenibilità, sarà presieduta da Vito Sasso (Fratelli d’Italia), il quale si confronta con sfide cruciali come la gestione dei rifiuti, la salvaguardia della biodiversità e l’adattamento ai cambiamenti climatici.

La seconda Commissione, un vero e proprio hub multidisciplinare che abbraccia Attività Produttive, Zes, Industria, Agricoltura, Pnrr, Sport, Istruzione, Servizi Demografici e Analisi Statistiche, vede alla guida Francesco Lisurici (Forza Italia), chiamato a coordinare politiche strategiche per la ripresa economica e lo sviluppo infrastrutturale del territorio.

La terza Commissione, incentrata su Politiche Sociali per l’Accessibilità e l’Inclusione, Salute, Welfare, Pari Opportunità, Scuola, Partecipazione Civica e Servizi alla Persona, sarà presieduta da Marco Bigherati (Nicoletti Sindaco X Matera Capitale), con l’obiettivo di promuovere una comunità equa e solidale, garantendo servizi efficienti e accessibili a tutti i cittadini.

Fortunato Martoccia (Matera 2030) assume la presidenza della Commissione Lavori Pubblici, Sassi, Politiche Energetiche, Patrimonio Unesco, cruciale per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, e per la programmazione di interventi infrastrutturali sostenibili.

Doriano Manuello (Io Sud) guiderà la Commissione Turismo, Cultura, Cinema, Eventi, Politiche Giovanili, Matera 2026, impegnandosi a promuovere l’immagine della città a livello nazionale e internazionale, sostenendo le produzioni culturali e le iniziative rivolte alle nuove generazioni.

La mobilità sostenibile, i trasporti e la polizia locale vedranno un focus specifico sotto la guida di Gianni De Mola (Matera nel Cuore), con l’intento di migliorare la qualità della vita dei cittadini e di ridurre l’impatto ambientale.

Domenico Bennardi (Movimento 5 Stelle) presiederà la Commissione Politiche Abitative, Relazioni con gli Ordini Professionali, Protezione Civile, Urbanistica, Qualità e Rigenerazione Urbana, Borghi e Periferie, focalizzandosi sulla sfida di rendere il territorio più accessibile e resiliente.

Saverio Acito (Udc) assume la guida della Commissione Innovazione, Università e Ricerca, Internazionalizzazione e Pianificazione Strategica, con l’obiettivo di stimolare lo sviluppo scientifico e tecnologico e di proiettare Matera nel contesto globale.

Infine, Roberto Suriano (Azione) presiederà la Commissione Bilancio e Personale, garantendo la trasparenza e l’efficienza nella gestione delle risorse finanziarie e nella gestione del personale comunale.

La composizione di queste presidenze testimonia un tentativo di equilibrio e di rappresentatività, essenziale per affrontare le complesse sfide che attendono l’amministrazione comunale.