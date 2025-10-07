Matera, nuova maggioranza: la Lega esprime soddisfazione e guarda al futuro.

La recente evoluzione del panorama politico materano, culminata nella definizione di una solida maggioranza a sostegno del sindaco Antonio Nicoletti, rappresenta una tappa cruciale per la città e per l’intera regione Basilicata.

La Lega Basilicata, attraverso le parole del suo commissario regionale, Pasquale Pepe, esprime profonda soddisfazione per questo nuovo assetto, interpretandolo non come un mero riallineamento di forze, ma come la naturale conseguenza di un percorso volto a superare le incertezze iniziali e a proiettare Matera verso un futuro di crescita sostenibile e inclusiva.

L’ottenimento della maggioranza in Consiglio Comunale segna la fine di una fase di transizione, in cui le dinamiche interne rischiavano di compromettere l’efficacia dell’azione amministrativa.

Si lascia alle spalle, dunque, la fragile condizione di “anatra zoppa” che aveva caratterizzato le prime settimane del mandato, aprendo la strada a una governance più coesa e proiettata verso obiettivi condivisi.

La Lega Basilicata sottolinea come questa convergenza non sia il frutto di manovre palagiane o accordi opportunistici, bensì il risultato di un progressivo allineamento su temi fondamentali per il futuro di Matera.

Si tratta di una visione condivisa che pone al centro l’interesse dei cittadini, con particolare attenzione allo sviluppo economico, alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla promozione di un turismo responsabile.

Il sostegno del governo regionale, rappresentato da Pepe in qualità di vicepresidente, si configura come un elemento strategico per l’attuazione di un programma ambizioso.

Questo impegno si traduce in una collaborazione sinergica tra amministrazione comunale, istituzioni regionali e forze politiche di maggioranza, finalizzata a garantire stabilità e continuità d’azione.

La solidità della maggioranza consente di perseguire con maggiore determinazione obiettivi prioritari, quali il rafforzamento dell’identità culturale di Matera, il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, l’attrazione di investimenti e la creazione di nuove opportunità di lavoro.

Si punta a consolidare il ruolo di Matera come polo di riferimento culturale ed economico per l’intera Basilicata, promuovendo un modello di sviluppo che coniughi tradizione e innovazione, sostenibilità ambientale e inclusione sociale.

La Lega Basilicata confida che questo nuovo equilibrio politico e amministrativo permetta di realizzare interventi concreti e duraturi, che lascino un’eredità positiva per le future generazioni, trasformando Matera in una città ancora più vibrante, accogliente e prospera.

Si tratta di un impegno condiviso che guarda al futuro con ottimismo e determinazione, consapevole del potenziale straordinario di Matera e della sua capacità di ispirare e di attrarre talenti e risorse.