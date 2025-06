Matera, sfida politica al via: Nicoletti cerca alleanze

L’alba su Matera rivela l’inizio di una sfida politica inedita per il neo-eletto sindaco Antonio Nicoletti (centrodestra), la cui vittoria, seppur netta al ballottaggio (51,3% contro il 48,7% di Roberto Cifarelli), si presenta avvolta da una complessa frammentazione del Consiglio comunale. La festa per l’elezione, protrattasi per tutta la notte, lascia spazio a una realtà pragmatica: la ricerca di una solida maggioranza in un’assemblea deliberativa profondamente divisa.Il risultato del primo turno ha delineato un quadro che pone il sindaco eletto di fronte a una delicata fase di mediazione. Le nove liste che hanno sostenuto Roberto Cifarelli, pur uscite sconfitte, detengono una forza considerevole, assicurando 18 seggi sui 32 disponibili. Questa significativa rappresentanza suggerisce una potenziale opposizione coesa e influente, capace di rendere arduo il percorso legislativo dell’amministrazione Nicoletti. La coalizione di centrodestra, pur avendo ottenuto 12 seggi, si rivela insufficiente per governare autonomamente. Il Movimento 5 Stelle, con il consigliere uscente Domenico Bennardi, e Progetto Comune, rappresentato dal candidato sindaco Vincenzo Santochirico, con un seggio ciascuno, costituiscono ulteriori elementi di incertezza e possibili variabili strategiche.Le prime mosse del sindaco eletto, come trapela da fonti politiche regionali, si concentrano sull’avvio di interlocuzioni decisive con i consiglieri centristi precedentemente allineati con la coalizione di Cifarelli. In particolare, l’attenzione si rivolge alla lista “Matera in Azione”, un gruppo politico con una significativa presenza nel Consiglio e legami, tramite il consigliere regionale Marcello Pittella, alla stessa area politica che sostiene la maggioranza in carica a livello regionale. Questa lista, pur avendo sostenuto Cifarelli, potrebbe rappresentare un punto di convergenza, data la sua affiliazione alla più ampia area centrista che condivide alcuni obiettivi con l’amministrazione Nicoletti. La delicatezza di queste trattative è amplificata dal contesto più ampio della politica lucana, dove equilibri precari e alleanze fluide caratterizzano il panorama politico.La sconfitta di Cifarelli ha inoltre innescato una riorganizzazione interna al Partito Democratico locale, testimoniata dalle dimissioni del segretario Giovanni Lettieri. Questo evento sottolinea le difficoltà del centrosinistra, già messo alla prova dalle dinamiche delle elezioni comunali di Potenza, dove, analogamente a Matera, un candidato dem si presentò senza il sostegno del partito. L’esperienza di Potenza, dove la vittoria andò a Vincenzo Telesca, suggerisce che la strategia di presentarsi “senza simbolo” può rivelarsi una lama a doppio taglio, aprendo a nuove dinamiche elettorali ma anche esponendo il candidato a una maggiore incertezza e potenziale frammentazione del voto.L’inizio del mandato di Antonio Nicoletti si preannuncia quindi come un esercizio di equilibrio politico, in cui la capacità di costruire ponti e tessere alleanze si rivelerà cruciale per la stabilità dell’amministrazione e la realizzazione del programma elettorale. La sfida non è solo quella di formare una maggioranza, ma anche di interpretare correttamente i segnali provenienti dalle diverse forze politiche presenti nel Consiglio comunale, navigando in un contesto politico regionale in continua evoluzione.