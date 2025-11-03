Matera: Stallo istituzionale, l’insediamento del Comune in bilico.

L’attesa per l’insediamento del nuovo organo esecutivo del Comune di Matera si protrae, generando incertezza istituzionale e rimandando l’avvio formale dell’azione amministrativa.

Le elezioni amministrative, concluse nella primavera scorsa, avevano delineato una configurazione politica che richiedeva un’armonizzazione tra le diverse forze in campo per garantire la governabilità, ma la composizione dell’assemblea cittadina ha posto ostacoli significativi al raggiungimento di tale obiettivo.

Le recenti sessioni dell’assemblea comunale, unitamente alle precedenti, sono state sospese a causa della mancata partecipazione dei rappresentanti dell’opposizione.

La presenza sporadica di un singolo consigliere, Francesco Paolo Grieco di “Periferie per Matera”, ha reso impossibile il raggiungimento del numero legale, requisito inderogabile sancito dal regolamento comunale – 22 i consiglieri necessari per la validità della seduta.

La conseguente proroga della seduta a lunedì 10 novembre, testimonia la complessità del momento e l’urgenza di trovare una soluzione che permetta di eleggere il presidente del Consiglio comunale.

Questa situazione non è un mero inconveniente procedurale, ma riflette dinamiche politiche più ampie che interessano la città.

L’assenza di una convergenza tra le diverse anime del consiglio comunale solleva interrogativi sulla capacità di collaborazione e sul rispetto delle istituzioni.

La governance di un Comune dipende dalla possibilità di trovare un equilibrio tra le istanze delle maggioranze e quelle delle minoranze, garantendo così una rappresentanza equa e un processo decisionale trasparente.

L’inerzia nell’elezione del presidente del Consiglio comunale ha un impatto concreto sulla vita amministrativa.

L’assenza di una guida formale ritarda l’avvio di progetti, l’organizzazione di eventi e la gestione delle risorse.

Inoltre, crea un clima di incertezza tra i cittadini, che attendono risposte alle loro esigenze e un’amministrazione operativa.

La data del 10 novembre rappresenta ora un punto di svolta.

Si auspica che le forze politiche in campo riescano a superare le divergenze e a trovare una formula che consenta di eleggere il presidente del Consiglio comunale, per restituire a Matera una governance stabile ed efficiente, capace di affrontare le sfide che attendono la città.

La responsabilità di sbloccare questa situazione è condivisa da tutti i consiglieri, chiamati a mettere da parte gli interessi personali e di partito per il bene comune.

L’effettivo insediamento del Consiglio Comunale è un atto fondamentale per la ripresa della vitalità democratica e per la programmazione del futuro di Matera.