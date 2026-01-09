Matera: Tavolo sulla sicurezza dopo la tragedia, sguardo al futuro.

In seguito agli eventi tragici verificatisi a Crans-Montana, l’amministrazione comunale di Matera ha promosso un tavolo di confronto cruciale, focalizzato sulla sicurezza, la mobilità e la sostenibilità delle attività economiche locali, in particolare quelle legate all’intrattenimento e allo spettacolo.

L’incontro, tenutosi nella sala Mandela, ha visto la partecipazione del sindaco Antonio Nicoletti, degli assessori Giuliano Paterino (Attività Produttive) e Simona Orsi (Turismo), del dirigente Paolo Milillo, e dei rappresentanti delle principali associazioni di categoria, delineando un impegno condiviso volto a superare una risposta meramente reattiva e a costruire un sistema di prevenzione solido e duraturo.

L’amministrazione ha sottolineato come la necessità impellente di rafforzare i protocolli di sicurezza non possa essere interpretata come una misura temporanea, ma debba costituire un punto di svolta nella gestione delle attività pubbliche.

Il sindaco Nicoletti ha espresso il profondo turbamento suscitato dalla tragedia, affermando che la responsabilità collettiva richiede un’azione proattiva, orientata a garantire la tranquillità e la sicurezza di cittadini e operatori.

Questo significa non solo intensificare i controlli, ma anche promuovere una cultura della sicurezza diffusa, che coinvolga attivamente famiglie, gestori di locali e istituzioni.

L’auspicio è quello di trasformare questo momento di riflessione in un’opportunità per una pianificazione strategica a lungo termine.

Il periodo di minore afflusso turistico, pur presentando sfide, offre una finestra temporale preziosa per lavorare su progetti strutturali che vadano oltre l’immediato orizzonte del 2026, assicurando la longevità e la resilienza delle attività economiche.

La visione è quella di un ecosistema turistico e di intrattenimento capace di evolversi in modo sostenibile, integrando innovazione e sicurezza.

Il confronto con le associazioni di categoria ha generato un flusso di proposte concrete, che verranno attentamente valutate e integrate in un piano d’azione dettagliato.

Tra le soluzioni emerse, spicca l’idea di sviluppare un “vademecum” operativo sulla sicurezza, un documento pratico e accessibile che, in collaborazione con i Vigili del Fuoco e gli altri enti competenti, fornisca indicazioni chiare e precise agli operatori del settore e alle famiglie.

Questo strumento non si limiterà a elencare le normative vigenti, ma fornirà anche consigli pratici per la prevenzione dei rischi, sensibilizzando tutti gli attori coinvolti.

L’amministrazione comunale intende promuovere un approccio proattivo, incentrato sulla responsabilizzazione e sulla condivisione delle informazioni, al fine di creare un ambiente sicuro e accogliente per tutti.

La sicurezza non è solo una questione di controlli e di normative, ma soprattutto di consapevolezza e di collaborazione.