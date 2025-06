Minibasket in Piazza: Assenza dolorosa, un grido di pace dal Medio Oriente

L’edizione numero 33 del torneo internazionale “Minibasket in Piazza”, un appuntamento che da anni celebra lo sport come veicolo di dialogo e inclusione, si appresta ad affrontare una dolorosa assenza. Le delegazioni provenienti da Palestina, Libano e Giordania, attese con trepidazione a Matera e nelle città pugliesi e lucane ospitanti, hanno dovuto rinunciare a partecipare, a causa delle complesse e drammatiche circostanze geopolitiche in Medio Oriente.La notizia, comunicata dagli organizzatori con profonda amarezza e commozione, sottolinea un paradosso amaro: un evento pensato per unire popoli e bambini attraverso la passione per il minibasket, si trova a essere vittima delle divisioni e delle tensioni che affliggono il mondo.Nonostante l’assenza dei team provenienti dalle Nazioni coinvolte, l’evento manterrà un significato simbolico potente. Le bandiere di Palestina, Libano, Giordania e quella della Pace, sfileranno all’inizio del corteo di lunedì pomeriggio, partendo dallo stadio “Franco Salerno” e concludendosi al Parco Giovanni Paolo II. Questa processione, intrisa di speranza e di un profondo desiderio di pace, rappresenterà un gesto di solidarietà e un monito contro la violenza.Il “Minibasket in Piazza” è molto più di un torneo sportivo; è una piattaforma educativa che promuove valori fondamentali come la cittadinanza attiva, l’accoglienza, la condivisione e l’importanza del gioco come diritto di ogni bambino. L’impossibilità di accogliere le delegazioni provenienti dalle Nazioni indicate è un’amara sconfitta, una ferita profonda causata da decisioni politiche al di fuori del controllo degli organizzatori, degli atleti e dei dirigenti sportivi. La sospensione dei collegamenti aerei e terrestri, e l’impossibilità per le ambasciate e i consolati di rilasciare i visti necessari, testimoniano la gravità della situazione e le barriere che ancora separano i popoli.Il vuoto lasciato dalle delegazioni palestinesi, libanesi e giordane si fa sentire, soprattutto pensando alla gioia e all’entusiasmo dei bambini che sognavano il loro primo viaggio intercontinentale, un’esperienza formativa e carica di emozioni. L’assenza testimonia, ancora una volta, come i conflitti armati e le decisioni politiche spesso colpiscano i più vulnerabili, i bambini, privati della loro innocenza e delle loro opportunità.L’edizione 2024 del “Minibasket in Piazza” si erge quindi come un grido di speranza, un rifiuto categorico di ogni forma di guerra e di violenza, un appello alla pace e alla riconciliazione. L’evento si impegna a lavorare per un futuro in cui ogni bambino possa giocare liberamente, divertirsi e vivere una vita degna e spensierata, al riparo da ogni forma di conflitto e oppressione. La speranza è che il mondo possa trovare un equilibrio, placando gli animi e restituendo ai bambini il diritto inalienabile al gioco e alla felicità.