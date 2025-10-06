Montemurro con Nicoletti: un riallineamento per Matera

In un panorama politico locale segnato da un’apparente impasse, il consigliere comunale Angelo Montemurro ha scelto di riallinearsi con la coalizione di centrodestra guidata dal sindaco Antonio Nicoletti, un gesto motivato da un profondo senso di responsabilità civica e dalla volontà di sbloccare le dinamiche decisionali che frenano lo sviluppo di Matera.

L’adesione al gruppo consiliare “Nicoletti Sindaco per Matera Capitale” rappresenta, a suo dire, un atto di indirizzo volto a garantire alla comunità materana un’amministrazione pienamente funzionale, capace di rispondere con tempestività ed efficacia alle sfide che la città affronta.

La decisione, presentata come frutto di un’attenta e ponderata riflessione, trascende la mera logica di appartenenza politica, configurandosi come una scelta dettata dall’imperativo di tutelare l’interesse collettivo.

Montemurro ha esplicitamente riconosciuto la necessità di una governance operativa, in grado di tradurre in azioni concrete le potenzialità e le aspirazioni della città.

Contestualmente al riallineamento politico, il consigliere ha formalizzato la sua uscita dal gruppo consiliare “Volt Matera”, esprimendo un sincero ringraziamento per l’esperienza condivisa e per la proficua collaborazione sviluppata in questi mesi.

Pur riconoscendo il valore dell’impegno politico di Volt, Montemurro ha ribadito la sua convinzione che il dialogo costruttivo e l’assunzione di responsabilità siano gli strumenti più efficaci per il bene comune.

La sua permanenza in consiglio comunale sarà animata da questo spirito di servizio, con l’obiettivo di contribuire attivamente al progresso della città, superando le divisioni e promuovendo un’azione politica orientata ai risultati concreti per la collettività materana.

L’auspicio è che questo gesto possa favorire una nuova fase di collaborazione e di progresso per Matera, al di là delle appartenenze politiche.