Nitti 1919-1920: un secolo di storia da riscoprire.

Il centenario del governo Giovanni Nitti (1919-1920) offre un’occasione cruciale per una rilettura critica e approfondita di un periodo storico di transizione, segnato da fragili speranze e drammatiche svolte.

La Fondazione Nitti e l’Associazione Nitti inaugurano un ciclo di iniziative pubbliche volte a diffondere la ricchezza di contenuti offerti dal volume “Un ponte verso il futuro – Atti centenario governo Nitti 1919-1920”, un’opera che raccoglie sessanta contributi di studiosi ed esperti, corredati da una vasta documentazione.

Il Comitato per le celebrazioni, presieduto dal professor Giuliano Amato e patrocinato dalle massime istituzioni nazionali, ha delineato un programma articolato che si dispiega in diverse tappe, a partire da Roma e proseguendo a Melfi, città natale di Nitti, e a Milano, per poi estendersi a Napoli, Bologna, Torino e Bari.

L’avvio del dibattito a Melfi assume un significato particolare, rafforzato dalla profonda radicazione dell’Associazione locale e dall’importanza simbolica della città per la memoria di Nitti.

Il presidente della Fondazione Nitti, Stefano Rolando, ha sottolineato come queste prime presentazioni intendano stimolare una riflessione storica complessa, che va oltre la semplice commemorazione.

Il governo Nitti rappresenta un momento cruciale per l’Italia post-bellica, un periodo caratterizzato da profonde contraddizioni: da un lato, la necessità di superare le ferite della Grande Guerra e di ricostruire un paese devastato; dall’altro, la difficile conciliazione tra le aspirazioni di pace, sviluppo, libertà e democrazia, e le spinte autoritarie che avrebbero poi portato all’ascesa del fascismo.

Rolando ha evidenziato come il pensiero di Nitti fosse improntato a un radicalismo riformista, volto a superare i limiti di un approccio massimalista e a costruire un’alleanza politica solida, capace di aggregare liberali, popolari e socialisti riformisti.

L’eredità di quel governo, segnata da un ambizioso progetto di riforma dello Stato, da un modello di economia mista pubblico-privata, da un piano industriale ed energetico lungimirante e da un programma di servizi sociali innovativi, offre ancora oggi spunti di riflessione preziosi per comprendere le dinamiche che hanno plasmato l’Italia moderna e per analizzare le cause che hanno ostacolato il raggiungimento di un percorso di modernizzazione più ampio e duraturo.

La presentazione del volume a Melfi, prevista per il 11 ottobre, offrirà una panoramica più dettagliata dei contenuti del libro e favorirà un confronto aperto tra esperti e appassionati.

Interverranno, oltre ai rappresentanti della Fondazione e dell’Associazione Nitti, Patrizia Nitti, figure istituzionali come il sindaco Giuseppe Maglione e il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, e stimati studiosi come Donato Verrastro, Giampaolo D’Andrea e Giovanni Vetritto, quest’ultimo autore di un’autorevole biografia di Nitti.

L’evento si configura come un’opportunità per riscoprire e valorizzare un capitolo fondamentale della storia italiana, per stimolare un dibattito pubblico costruttivo e per trarre ispirazione da un progetto politico e sociale che, pur con i suoi limiti, ha cercato di costruire un futuro migliore per il Paese.