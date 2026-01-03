Nuova Giunta a Pisticci: unità e sviluppo sostenibile

Un nuovo corso per l’amministrazione di Pisticci si apre con la composizione di una Giunta comunale che ambisce a superare le fratture del passato e a proiettare la città verso un futuro di rinnovamento e sviluppo sostenibile.

Il sindaco Domenico Albano, con un gesto che testimonia la volontà di unificare le energie del centrosinistra pisticcese, ha formalizzato la nomina dei suoi assessori, delineando un perimetro di governance ampliato e rafforzato, capace di rispondere efficacemente alle complesse sfide che attendono il territorio.

Questo atto amministrativo non è semplicemente una riorganizzazione delle deleghe, ma rappresenta un’intenzionale riconciliazione politica, frutto di un intenso dialogo e di una condivisione profonda di principi fondamentali e di una visione strategica per il futuro di Pisticci.

Il sindaco Albano ha sottolineato come questo momento segni la chiusura di una fase di divisioni e l’inizio di un percorso condiviso, improntato alla trasparenza, alla responsabilità e alla partecipazione attiva della cittadinanza.

La Giunta, nella sua composizione, riflette la necessità di affrontare tematiche cruciali per la crescita e il benessere della comunità.

Giuseppe Miolla, in qualità di vicesindaco, assume la guida di un portafoglio eterogeneo, che spazia dalle attività produttive, con particolare attenzione alle Zone Economiche Speciali e all’industria, fino alla promozione di una mobilità sostenibile, elemento imprescindibile per la qualità della vita e per la riduzione dell’impatto ambientale.

La digitalizzazione, vista come volano per l’innovazione e per il miglioramento dei servizi pubblici, è integralmente inclusa tra le sue competenze.

Rocco Salvatore Negro si occuperà di infrastrutture, lavori pubblici e arredo urbano, con l’obiettivo di riqualificare il tessuto edilizio e di migliorare la viabilità, ponendo particolare attenzione alla sicurezza e all’accessibilità.

Antonio Maria De Sensi, con delega al Bilancio e alle politiche fiscali, dovrà garantire una gestione finanziaria prudente ed efficiente, orientata a favorire lo sviluppo economico e sociale del territorio.

La pianificazione territoriale e la rigenerazione urbana saranno al centro della sua azione, con l’obiettivo di contrastare il degrado e di promuovere la riqualificazione paesaggistica.

Marilisa Marranzini, con un focus sulle politiche sociali, si dedicherà alla cura delle famiglie, dei giovani e delle fasce più vulnerabili della popolazione, promuovendo l’associazionismo, il volontariato, la scuola e la formazione, e tutelando i diritti della persona, con particolare attenzione alla parità di genere e all’integrazione.

Francesca Colacicco, infine, guiderà la transizione ecologica, l’igiene urbana, il turismo e l’agricoltura, con l’obiettivo di conciliare sviluppo economico e tutela dell’ambiente, valorizzando il patrimonio naturale e le risorse locali.

La nuova Giunta si propone di essere un motore di cambiamento, un punto di riferimento per la comunità, un interlocutore attivo con le istituzioni regionali e nazionali, al fine di realizzare progetti strategici per il futuro di Pisticci, ponendo al centro l’interesse dei cittadini e il bene comune.

L’unità del centrosinistra non è solo un obiettivo politico, ma un presupposto imprescindibile per affrontare le sfide complesse che attendono la città, con coraggio, competenza e spirito di collaborazione.