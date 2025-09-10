Nuovo Anno Scolastico in Basilicata: Un Augurio di Crescita

A tutte le studentesse e a tutti gli studenti della Basilicata, un caloroso benvenuto a questo nuovo anno scolastico, unita a un profondo riconoscimento per l’impegno e la dedizione che i dirigenti scolastici, l’intero corpo docente e il personale amministrativo riversano quotidianamente nel delicato compito di plasmare il futuro delle nuove generazioni.

Questo augurio, trasmesso dalla Garante Regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, Rossana Mignoli, riflette una visione ampia e un impegno concreto verso il sistema educativo lucano.

La scuola, lungi dall’essere un semplice edificio o un luogo di trasmissione di nozioni, si configura come l’epicentro cruciale della crescita individuale e collettiva.

È in questo contesto che i giovani si confrontano con la complessità del mondo, costruiscono il proprio bagaglio di conoscenze, interiorizzano valori fondamentali e tessono relazioni che li accompagneranno per tutta la vita.

La comunità scolastica, con i suoi insegnanti, i suoi educatori e il suo personale ausiliario, assume così il ruolo di guida e supporto, contribuendo attivamente alla formazione di cittadini consapevoli, responsabili e attivi.

In qualità di Garante, ribadisco la mia piena e incondizionata vicinanza alle istituzioni scolastiche e alle famiglie, ponendomi a disposizione per ogni necessità e per ogni iniziativa volta a migliorare l’esperienza educativa dei nostri ragazzi.

Nel corso dell’anno, sarà implementato un programma articolato di attività e progetti specifici, concepiti per coinvolgere direttamente gli studenti, promuovere la partecipazione attiva e favorire un rapporto più stretto tra la scuola e le istituzioni territoriali.

L’obiettivo primario è quello di rendere più consapevole e significativa l’esperienza scolastica, stimolando la curiosità, l’autonomia e il senso di responsabilità.

La visita simbolica all’Istituto scolastico di Vietri di Potenza, su invito del dirigente prof.

Vincenzo Vasti e con la partecipazione al commovente momento di accoglienza della scuola dell’infanzia, curato dalla maestra Pina Viggiano, ha rappresentato un gesto di vicinanza e un’occasione per sottolineare l’importanza del primo giorno di scuola.

Il desiderio di essere presente a ciascuna di voi, studenti lucani, è forte e sincero.

Auguro a tutti un anno scolastico ricco di opportunità di crescita, di stimoli intellettuali e di relazioni positive.

Vi esorto a cogliere ogni occasione per ampliare i vostri orizzonti, per coltivare le vostre passioni e per sviluppare il vostro potenziale.

E, con un augurio particolarmente sentito, vi incoraggio a fare della scuola non solo un luogo di apprendimento, ma anche un laboratorio di crescita personale, un ambiente sicuro in cui coltivare il coraggio di perseguire i vostri sogni e di diventare le persone che aspirate ad essere.

Che questo nuovo anno scolastico sia un percorso di scoperta, di crescita e di serenità per tutti.